Ернара Лазара назначили завотделом внешней политики и международных связей АП РК
Фото: akorda.kz
Ернар Лазар назначен заведующим отделом внешней политики и международных связей Администрации президента, сообщает Zakon.kz.
Распоряжением главы государства Ернара Лазара назначили заведующим отделом внешней политики и международных связей Администрации президента Республики Казахстан, сообщили в пресс-службе Акорды 11 июля.
Ранее Ернар Лазар работал атташе в посольстве Казахстана в Японии.
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