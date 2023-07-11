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Ернара Лазара назначили завотделом внешней политики и международных связей АП РК

В администрации президента РК назначили нового завотделом внешней политики Фото: akorda.kz
Ернар Лазар назначен заведующим отделом внешней политики и международных связей Администрации президента, сообщает Zakon.kz.

Распоряжением главы государства Ернара Лазара назначили заведующим отделом внешней политики и международных связей Администрации президента Республики Казахстан, сообщили в пресс-службе Акорды 11 июля.

Ранее Ернар Лазар работал атташе в посольстве Казахстана в Японии.

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