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Появилось видео празднования ФК "Астана" после победы в Лиге чемпионов

Футбол Победа Динамо Фото: Instagram/fca.astana
Накануне прошел ряд матчей первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футболу. В одном из них столичная "Астана" одержала волевую победу на выезде над "Динамо" из Тбилиси – 2:1 – и после этого поделилась эмоциями своих футболистов, сообщает Zakon.kz.

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Данным успехом "Астана" в ответной игре на главном грузинском стадионе обеспечила себе выход во второй отборочный раунд основного клубного турнира Европы. Стартовый матч, который прошел неделю назад в столице Казахстана, завершился ничьей – 1:1.

Оценил успех своих подопечных и главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян.


Тем самым столичный коллектив продолжает борьбу за выход в основной этап Лиги чемпионов. Теперь "астанчане" во втором квалификационном раунде померятся силами с другим "Динамо" – из Загреба (Хорватия). Первый матч между этими командами пройдет 25 или 26 июля, а ответная встреча запланирована на 1 или 2 августа.

Между тем 20 июля "Тобол" из Костаная сыграет в гостях ответный матч первого раунда квалификации Лиги конференций УЕФА. Соперник – финский клуб "Хонка", который костанайцы в первой игре обыграли со счетом 2:1. 

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