Наставник "Астаны" высказался о гостевой победе в Лиге конференций

В ночь на 9 августа состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, где столичная "Астана" на выезде обыграла румынский "Корвинул" со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

После важного гостевого успеха главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян прокомментировал итог первого поединка.

"Хорошо изучили соперника, команда очень хорошего уровня и показывает уверенный футбол. В первом тайме сыграли не так, как планировали. В перерыве футболисты услышали меня и во втором тайме вышла совсем другая команда. Сыграли именно в тот футбол, что планировали, и он получился очень хорошим. Очень важная победа, но еще ничего не решено, нас ждет ответный матч, к которому должны очень хорошо подготовиться. Никакой недооценки быть не может". Григорий Бабаян

Волевую победу гостям во втором тайме принесли точные удары в исполнении Джеффри Чинеду и Усмана Камара. А хозяева открыли счет в этом матче, отличился Антонию Манолаке.

Ответный поединок между "Астаной" и "Корвинулом" пройдет 15 августа в Алматы.

Если столичный коллектив порадовал своих болельщиков, то чемпион страны "Ордабасы" дома уступил в первой встрече Лиги конференций, армянскому "Пюнику", со счетом 0:1.