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Головомойка: названы основные ошибки при мытье волос

Головомойка: названы основные ошибки при мытье волос Фото: pixabay
Врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова перечислила шесть главных ошибок при мытье волос, лишающие их красоты и блеска, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, помыть голову, казалось бы, не так сложно, но люди совершают целый ряд ошибок.

Первое: слишком много шампуня

Как говорится в публикации АиФ, не надо брать пол-ладони шампуня: достаточно небольшое количество. А чем больше средства вы возьмете, тем больше пены просто получите. 

Второе: переживать о способе нанесения шампуня

Нет никакой разницы, как именно вы наносите шампунь на голову. Главное условие – надо хорошо промыть волос и равномерно.

Третье: наносить бальзам на корни волос

Наносить его на корни волос нельзя, так как он образует защитную пленку, которая покрывает кожу головы в этом случае, луковицам волос становится нечем дышать, они ослабевают, а голова быстрее становится сальной. Наносить бальзам надо только на кончики волос.

Четвертое: сильно выкручивать волосы в полотенце

Если сильно-сильно крутить – волосы повреждаются, происходит нарушение кровоснабжения в области корней волос и волосяных фолликулов. В результате волосы какое-то время не питаются и рискуют выпасть.

Пятое: освежать волосы с помощью сухих шампуней

Не рекомендуется увлекаться сухими шампунями. Исключение можно сделать один раз, в случае если куда-то надо срочно выйти. Но на постоянной основе сухие шампуни лучше не использовать. Они голову не моют, а только маскируют сальность и впитывают в себя жир с волос.

Шестое: использовать лечебные шампуни без назначения врача

Можно легко спутать псориаз волосистой части кожи головы с себореей или наоборот. Если есть какие-то проблемы с волосами, та же перхоть, например, стоит сходит на консультацию к врачу, чтобы уже получить заключение, чем такая проблема вызвана, и правильно начать лечение.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина перечислила, какие продукты улучшают работу мозга. Специалист советует пить зеленый чай, который содержит антиоксиданты, предотвращающие окисление, что в свою очередь помогает сохранять от разрушения клетки мозга.

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