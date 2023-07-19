Названы полезные продукты для работы мозга

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина перечислила, какие продукты улучшают работу мозга, сообщает Zakon.kz.

Специалист советует пить зеленый чай, который содержит антиоксиданты, предотвращающие окисление, что в свою очередь помогает сохранять от разрушения клетки мозга.

"Очень хорошо восстанавливает голубика. И голубика больше дикая, не садовая, а выращенная в естественных условиях. Она вообще стоит на первом месте по таким антиоксидантным действиям и, прежде всего, улучшает микроциркуляцию". Елена Соломатина

Кроме того, как отмечено в публикации Pravda.Ru, диетолог рекомендует потреблять рыбу, содержащую жирные кислоты (омега-3).

Вместе с тем похвалила специалист и свежемороженую сельдь, скумбрию и сардины.

Ранее ученые из Исфаханского технологического университета в Иране заявили о том, что люди, употребляющие большое количество фруктовых соков, картофеля, очищенных злаков и продуктов с высоким содержанием сахара, имеют более высокий риск развития депрессии и беспокойства.