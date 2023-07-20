Сколько казахстанцев получают адресную соцпомощь

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК предоставили информацию о получателях адресной социальной помощи (АСП), сообщает Zakon.kz.

"По состоянию на 1 июля 2023 года адресная социальная помощь (АСП) назначена 517,9 тыс. человек из 98,8 тыс. семей. В текущем году на эти цели из бюджета выделено 67,3 млрд тенге", – говорится в сообщении МТСЗН РК.

АСП назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума.

С 1 января 2023 года гарантированный социальный пакет переведен с натурального вида в монетизированный формат помощи в виде дополнительной выплаты детям в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП на каждого ребенка (2023 год – 5175 тенге).

На 1 июля текущего года дополнительная выплата назначена 157,9 тыс. детям дошкольного возраста из числа получателей АСП.

"В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в центр занятости населения, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал Электронного правительства (egov.kz)", – напомнили в Минтруда.

Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты населения РК приказом от 26 мая 2023 года утвердило "Правила исчисления совокупного дохода лица (семьи), претендующего на получение государственной адресной социальной помощи". Приказ начал действовать с 1 июля 2023 года.

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