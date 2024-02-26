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Законодательство РК

Сколько казахстанцев получают адресную социальную помощь

Сколько казахстанцев получают адресную социальную помощь Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Министерстве труда и социальной защиты населения РК сегодня, 26 февраля 2024 года, предоставили информацию по гражданам, которые получают адресную социальную помощь (АСП), сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 1 февраля адресная социальная помощь назначена 262,3 тыс. человек из 49,7 тыс. семей.

"В текущем году на эти цели из бюджета предусмотрено 75,9 млрд тенге", – говорится в сообщении.

В Минтруда напомнили, что основная цель АСП – выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.

АСП предусматривает:

  • ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает 70% от размера регионального прожиточного минимума;
  • предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП (5 538 тенге) на каждого ребенка. На 1 февраля текущего года дополнительная выплата назначена 80,6 тыс. детям дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 446,2 млн тенге;
  • содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие.

В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства (egov.kz).

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