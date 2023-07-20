Массовое отравление собак произошло в Алматинской области

Зоозащитники бьют тревогу: в Талгарском районе неизвестные отравили восемь собак, сообщает Zakon.kz.

По словам зоозащитницы Гульнар Раушановой, у которой жили собаки, все отравленные животные имели паспорта и чипы. На момент происшествия животные находились на частной территории. Несмотря на это, зоозащитница считает, что злоумышленникам удалось их отравить.





"Восемь собак умерли в мучениях и судорогах, бились в конвульсиях. Вызвали сразу же участкового. Вызов зафиксирован в полиции. Мы боимся за жизни остальных собак", – рассказала Гульнар Раушанова.

Женщина уверена, что яд был быстродействующим, и злоумышленники могут отравить других животных. Департамент полиции Алматинской области начал расследование по ч. 3 ст. 316 УК РК ("Жестокое обращение с животными").

"Инициировали оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить лиц, причастных к уголовному правонарушению. Трупы животных направили на экспертизу", – сообщили в полиции.

Злоумышленникам, если их найдут, грозит арест длительностью до 30 суток.

В мае зоосадисты из Атырау насадили собаку на железный прут.