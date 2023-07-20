Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Массовое отравление собак произошло в Алматинской области

Массовое отравление собак произошло в Алматинской области Фото: Zakon.kz
Зоозащитники бьют тревогу: в Талгарском районе неизвестные отравили восемь собак, сообщает Zakon.kz.

По словам зоозащитницы Гульнар Раушановой, у которой жили собаки, все отравленные животные имели паспорта и чипы. На момент происшествия животные находились на частной территории. Несмотря на это, зоозащитница считает, что злоумышленникам удалось их отравить.


"Восемь собак умерли в мучениях и судорогах, бились в конвульсиях. Вызвали сразу же участкового. Вызов зафиксирован в полиции. Мы боимся за жизни остальных собак", – рассказала Гульнар Раушанова.

Женщина уверена, что яд был быстродействующим, и злоумышленники могут отравить других животных. Департамент полиции Алматинской области начал расследование по ч. 3 ст. 316 УК РК ("Жестокое обращение с животными").

"Инициировали оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить лиц, причастных к уголовному правонарушению. Трупы животных направили на экспертизу", – сообщили в полиции.

Злоумышленникам, если их найдут, грозит арест длительностью до 30 суток.

В мае зоосадисты из Атырау насадили собаку на железный прут.

Читайте также

В Актобе убийце сотрудницы местного акимата добавили срок

В Абайской области вновь разгорелся пожар

Мотоциклист попал в реанимацию после ДТП с Lexus в Алматинской области

Азат Жумаханов
Алматинская область Талгарский район
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астрологи рассказали, кто рискуют встретить старость в нищете
Астрологи рассказали, кто рискует встретить старость в нищете
В Казахстане начали действовать новые правила выдачи разрешений на пользование животным миром
В Казахстане начали действовать новые правила выдачи разрешений на пользование животным миром
Что нельзя надевать и брать с собой в самолет, поезд и машину
Что нельзя надевать и брать с собой в самолет, поезд и машину
Мост через Бухтарминское водохранилище рискует стать долгостроем
Мост через Бухтарминское водохранилище может стать долгостроем
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления