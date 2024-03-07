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Зоозащитники искали выживших собак в яме среди останков в Мангистау

Кладбище собак перепугало зоозащитников Мангистау , фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 21:26 Фото: pixabay
Зоозащитники в Мангистау бьют тревогу из-за того, что яму превратили в кладбище собак, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Лада", в соцсетях распространяют жуткие кадры: в Мангистау в яму зарыли большое число собак, среди которых вероятно были живые. Местность превратили в могильник. 

Инцидент прокомментировали в местном акимате. Заместитель руководителя управления сельского хозяйства Мангистауской области сказал, что власти пытаются найти это место. А пока они находятся в поиске, волонтеры продолжают публиковать жуткие видео, на которых свежая закопанная яма, а вокруг множество останков животных.


Волонтеры считают, что это не первая "партия" собак в этом могильнике. Они показали вокруг останки четвероногих разной степени разложения.

"Мы приехали, чтобы спасти живых. Автор ролика сказал, что были щенки и собаки, которые еще не погибли. Но сейчас очевидно, спасать уже некого", – рассказала руководитель фонда "Пушистое счастье" Татьяна Ткач.

В поисках оставшихся в живых собак общественники прошли вокруг ямы и обнаружили, что останки животных были разбросаны по степи. 

26 февраля блогер из Актау Азамат Сарсенбаев снял на видео, как сжигают трупы собак в пригороде областного центра. Автор предположил, что этих бродячих животных отстрелили сотрудники отлова. 

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