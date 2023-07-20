Казахстанка завоевала "серебро" юниорского ЧМ-2023 по стрельбе из винтовки

Молодая казахстанская спортсменка Арина Алтухова удостоена серебряной медали на чемпионате мира среди юниоров по стрельбе из малокалиберной винтовки. Соревнования проходят в Чханвоне ( Южная Корея), сообщает Zakon.kz.

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Член национальной сборной Казахстана по стрельбе Арина Алтухова стала серебряным призером мирового первенства среди юниоров, набрав 455.7 очка. Она стреляла из винтовки малого калибра в трех позициях (стоя, лежа, стоя на коленях) с расстояния 50 метров.





Фото: Instagram/drs_kz

Арина Алтухова в этом упражнении уступила только Вивьен Джой Джегги из Швейцарии, которая впоследствии стала чемпионкой мира. Она набрала на 1,6 балла больше, чем казахстанка.





Фото: Instagram/drs_kz

Бронзовая медаль досталась еще одной представительнице Швейцарии – Эмели Джегги.

Перед поездкой в Южную Корею Арина Алтухова завоевала серебряную медаль в этой дисциплине на VI летней Спартакиаде РК. Вдобавок она два месяца назад первенствовала на Кубке мира в Джакарте (Индонезия).

