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Историческая медаль: Казахстан завоевал "серебро" на юниорском ЧМ по шорт-треку

Историческая медаль: Казахстан завоевал "серебро" на юниорском ЧМ по шорт-треку Фото: olympic.kz
Казахстанская шорт-трекистка Алина Ажгалиева стала серебряным призером чемпионата мира среди юниоров, сообщает Zakon.kz.

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По информации Национального олимпийского комитета, спортсменка вышла в финал на дистанции 1500 метров на ЧМ в польском Гданьске и заняла второе место. Чемпионкой стала венгерская спортсменка Майя Дора Сомоди, а китаянка Ванью Лю завоевала бронзовую медаль.

"Это первая медаль чемпионата мира от наших девушек в истории казахстанского шорт-трека. До этого в числе призеров мирового первенства был только Денис Никиша", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что лучший казахстанский фигурист Михаил Шайдоров стал победителем международного турнира на катке нидерландского города Тильбург. Также на проходящем в немецком Котбусе лицензионном этапе Кубка мира по спортивной гимнастике казахстанец Нариман Курбанов выиграл "золото" на снаряде "конь". 

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