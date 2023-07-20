Зеленый пояс наполнят в Астане

В Астане увеличат количество насаждений зеленого пояса и построят канализационное очистное сооружение (КОС 2).

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, аким Астаны Женис Касымбек, аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев совершили облет приграничных территорий города.

Фото: gov.kz

В ходе облета были уточнены объемы озера Майбалык, Преображенского гидроузла и др.

С учетом ввода в эксплуатацию новой станции питьевой воды (НФС-3) и увеличения объема водопотребления увеличился объем сброса воды в город. Мощности очистного сооружения (КОС 1) недостаточно, поэтому осенью текущего года начнется строительство второго канализационного очистного сооружения (КОС 2). Мощность данного сооружения составит почти 200 тыс. м3 в сутки.

Фото: gov.kz

Также во время облета посетили питомник ТОО "Астана-Зеленстрой". Площадь питомника – почти 350 гектаров, там выращивают саженцы различных пород деревьев. Питомник ежегодно может выдавать 30 тыс. шт. посадочного материала. Планируется, что с 2025 года количество будет увеличено до 100 тыс. саженцев древесных пород, 45 тыс. кустарников с закрытой корневой системой и 300 тыс. кустарников с открытой корневой системой.

Фото: gov.kz

Также ежегодно будет увеличиваться количество насаждений зеленого пояса. К примеру, в 2023 году только в зеленом поясе планируется высадить до 500 тыс. зеленых насаждений (деревья, кустарники и др.). Еще столько же – в самом городе.

Фото: gov.kz

Общая площадь зеленого пояса столицы составляет почти 15 тыс. гектаров. Произрастает более 11,5 млн деревьев и 2,0 млн кустарников. Предпочтение отдается лиственным породам деревьев.