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Законодательство РК

Пособия-2023: сколько многодетных семей получили помощь от государства в июне

Пособия-2023: сколько многодетных семей получили помощь от государства в июне Фото: unsplash
Информацию о количестве семей, получающих государственное пособие по многодетности, предоставили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что с начала 2023 года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 545,7 тыс. семей на общую сумму 205,2 млрд тенге.

"В том числе за июнь данный вид пособия получили 557,3 тыс. семей на общую сумму 34,9 млрд тенге".Пресс-служба МТСЗН РК

На данное госпособие могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей:

  • с 4 детьми – 16,03 МРП, или 55 304 тенге;
  • с 5 детьми – 20,04 МРП, или 69 138 тенге;
  • с 6 детьми – 24,05 МРП, или 82 973 тенге;
  • с 7 детьми – 28,06 МРП, или 96 807 тенге;
  • с 8 и более детьми – по 4 МРП, или по 13 800 тенге на каждого ребенка.

В Казахстане государственное пособие многодетным семьям без учета их доходов введено с 1 января 2020 года в рамках трех основных направлений поддержки малообеспеченных и многодетных семей, предусмотренных новыми механизмами оказания адресной социальной помощи.

"С 1 января 2023 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 8,5%".Пресс-служба МТСЗН РК

Ранее сообщалось, что в Казахстане с 1 июля 2023 года пособия семьям с детьми будут выплачивать по новым правилам.

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