Какие пособия получают многодетные семьи в Казахстане

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК 27 февраля 2024 года рассказали о государственных пособиях, которые получают многодетные семьи, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в январе 2024 года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 571,6 тыс. семей на общую сумму 38,1 млрд тенге.

"На данное государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода", – говорится в сообщении.

В Минтруда уточнили, что размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2024 году составляют:

с 4 детьми – 16,03 МРП или 59 183 тенге;

с 5 детьми – 20,04 МРП или 73 988 тенге;

с 6 детьми – 24,05 МРП или 88 793 тенге;

с 7 детьми – 28,06 МРП или 103 598 тенге;

с 8 и более детьми – по 4 МРП или по 14 768 тенге на каждого ребенка.

"С 1 января 2024 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 7%. В этом году на выплату государственного пособия многодетным семьям предусмотрено 474,8 млрд тенге". Пресс-служба МТСЗН РК

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