Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Старейший в мире 90-летний культурист попал в Книгу рекордов Гиннесса

старейший в мире бодибилдер Фото: скриншот видео
Житель американского штата Калифорния в 2015 году был признан старейшим культуристом мира. Он обновил свой титул, приняв участие в соревновании в возрасте 90 лет, сообщает Zakon.kz.

Джим Аррингтон, признанный старейшим культуристом мира по версии Книги рекордов Гиннесса в возрасте 83 лет, побил свой собственный рекорд. Он принял участие в соревнованиях Профессиональной лиги Международной федерации бодибилдинга и фитнеса в Рино.

Аррингтон занял третье место в категории мужчин старше 70 лет и первое – в категории старше 80 лет.

По словам спортсмена, он родился весом 5,5 кг и в первые годы жизни страдал от многочисленных проблем со здоровьем. По его словам, он начал поднимать тяжести в 15 лет.

Аррингтон, который до сих пор проводит в тренажерном зале по два часа три раза в неделю, сказал, что установление мирового рекорда "открыло для него целую новую вселенную", включая статью в журнале Men's Health в 2022 году.


Читайте также

В Багдаде подожгли посольство Швеции

Взрыв газопровода в Йоханнесбурге: есть пострадавшие

Стамбул подготовят к новому возможному землетрясению

Данияр Кунафин
Интересное США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астрологи рассказали, кто рискуют встретить старость в нищете
Астрологи рассказали, кто рискует встретить старость в нищете
В Казахстане начали действовать новые правила выдачи разрешений на пользование животным миром
В Казахстане начали действовать новые правила выдачи разрешений на пользование животным миром
Что нельзя надевать и брать с собой в самолет, поезд и машину
Что нельзя надевать и брать с собой в самолет, поезд и машину
Мост через Бухтарминское водохранилище рискует стать долгостроем
Мост через Бухтарминское водохранилище может стать долгостроем
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления