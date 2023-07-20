Старейший в мире 90-летний культурист попал в Книгу рекордов Гиннесса

Житель американского штата Калифорния в 2015 году был признан старейшим культуристом мира. Он обновил свой титул, приняв участие в соревновании в возрасте 90 лет, сообщает Zakon.kz.

Джим Аррингтон, признанный старейшим культуристом мира по версии Книги рекордов Гиннесса в возрасте 83 лет, побил свой собственный рекорд. Он принял участие в соревнованиях Профессиональной лиги Международной федерации бодибилдинга и фитнеса в Рино.



Аррингтон занял третье место в категории мужчин старше 70 лет и первое – в категории старше 80 лет.

По словам спортсмена, он родился весом 5,5 кг и в первые годы жизни страдал от многочисленных проблем со здоровьем. По его словам, он начал поднимать тяжести в 15 лет.

Аррингтон, который до сих пор проводит в тренажерном зале по два часа три раза в неделю, сказал, что установление мирового рекорда "открыло для него целую новую вселенную", включая статью в журнале Men's Health в 2022 году.



