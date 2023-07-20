Как улучшить глинистую почву

В разных регионах почва значительно отличается по плодородности. Повезло, если у вас на участке чернозем. Можно успешно выращивать разные культуры и получать обильный урожай. Но что если земля бесплодна? Тяжелыми, с точки зрения земледелия, считаются глинистые почвы.

Чтобы получить хороший урожай на глинистых почвах, нужно провести особую подготовку, приложить немало усилий и сильно потратиться.

Основные характеристики глинистых почв

У такого грунта есть определенные особенности, знание которых помогает повысить плодородность:

плотная крупнокомковая структура;

высокие показатели плотности;

слабый и долгий прогрев, обусловленный плотностью;

средний или низкий уровень водопоглощения;

повышенная липкость во время осадков;

практически полное отсутствие вентиляции, из-за которого корни растений не получают кислород;

повышенная кислотность;

образование после интенсивного полива плотной корки, которая легко растрескивается;

высокие риски застоя влаги у корней, приводящего к их гниению.

Чтобы определить тип почвы, достаточно взять горсть в руку, немного увлажнить и скатать шар. Если он получится ровным, без трещин и не будет рассыпаться, это глинистая почва. Она обычно состоит из глины и песка в пропорции 8 к 2.

Выращивать сельскохозяйственные культуры на глинистой почве без предварительной обработки бессмысленно. Она очень бедная и не дает нормального урожая. Чтобы повысить плодородность такого грунта, нужно провести определенные процедуры.

Улучшение структуры

Глинистая почва очень плотная, практически не пропускает ни влагу, ни воздух, и в таких экстремальных условиях растениям очень сложно выжить. Поэтому такой грунт нужно разрыхлять, чтобы он стал легче и пористее. Это позволит корням растений получать кислород и влагу. Есть разные способы улучшения структуры глины. Один из них – при помощи песка. Это самый популярный вариант. Можно также добавлять для разрыхления торф, который еще и обогащает почву полезными веществами, органические отходы, перлит, кукурузный жмых, гравий, кокосовую стружку и льняную костру. Они разбрасываются по поверхности земли, после чего земля перекапывается.

Регулярный полив и мульчирование

Процедура мульчирования довольно простая и заключается в удержании в грунте влаги и защите его от высыхания. Так на нем не образуется плотная корка, не появляются трещины и улучшается поглощение влаги. А по мере разложения мульчи еще и повышается плодородность. Для мульчирования глинистой почвы должны использоваться исключительно натуральные материалы: перепревшие опилки, опавшие листья, торф, солома, трава. Мульча будет эффективнее, если добавить в нее компост. Так ускоряется ее разложение.

Снижение кислотности

Уровень этого показателя в грунте определяется разными способами. Но опытные огородники и садоводы и без проверок знают, что у глины высокая кислотность. Это одна из причин, по которой овощи на таком грунте растут не очень хорошо. Для снижения кислотности можно использовать гашеную известь, но важно проявлять осторожность, иначе растения не смогут усваивать фосфор. Поэтому известь используется только осенью и не чаще, чем раз в 3 года. Можно заменить ее доломитовой мукой. Этот вариант безопаснее, поэтому можно проводить обработку и осенью, и весной. И еще одно средство снижения кислотности – древесная зола, которая еще и отлично удобряет почву.

Регулярное рыхление

Если время от времени (весной и осенью) качественно перекапывать почву, не измельчая слишком сильно, она не будет уплотняться, и в результате улучшится структура. В теплую погоду грунт быстро прогревается и высыхает. Но после этого нужно перекапывать землю повторно и при этом разбивать большие куски.

Улучшение свойств почвы при помощи дренажа

Из минусов глины как среды для выращивания растений можно выделить плохую циркуляцию влаги. Это одна из основных проблем, так как растения во влажной среде гниют и страдают от нехватки кислорода. Избежать таких проблем позволяет дренаж. Чтобы определить, нужно ли его обстраивать, проведите простой эксперимент. Выкопайте небольшую яму (примерно 60 см в глубину) и полностью залейте ее водой. Подождите сутки и оцените ее уровень. Если она не впиталась полностью, нужен дренаж. С учетом того, в каком состоянии участок (насколько высоко залегают грунтовые воды и сколько в грунте глины), дренаж можно делать глубинным или поверхностным.

Поверхностный. Такой дренаж, в свою очередь, бывает линейным и точечным. При линейном дренаже роются небольшие канавы, по которым вода отводится от газонов, грядок, зданий и дорожек. Делать их нужно под уклоном, чтобы вода стекала в определенное место, например в колодец или водоем. В результате лишняя влага быстро уходит с участка. При точечном дренаже оборудуется система, позволяющая собирать воду на определенных участках, в том числе в низинах и под водостоками.

Глубинный. Если глинистый грунт является не единственной причиной повышенной влажности на участке и он подтопляется из-за того, что грунтовые воды находятся высоко, то в этом случае обустраивается глубинный дренаж. В данной ситуации поверхностных работ может быть недостаточно, поэтому нужна система труб, погруженных на глубину от 0,5 до 1,6 м под уклоном. По ним вода отходит в накопительный колодец, а из него откачивается насосом.

Улучшение свойств глиняной почвы при помощи удобрений

Почве с большим содержанием глины очень нужны минеральные удобрения. Можно обогащать ее серой, железом, кальцием, азотом, фосфором и калием. Отлично подходят для этих целей калийная соль, калиевая селитра, мочевина и суперфосфат.

Чтобы на глинистой почве можно было что-то вырастить, ее нужно также обогатить органикой. Из органических удобрений для этого подходят торф, травяной компост, быстро разлагающийся конский навоз, который перепрел, а также продукты жизнедеятельности других животных и людей. После обогащения грунта органикой в нем появляются разные микроорганизмы и бесхребетные насекомые, разрыхляющие его и создающие условия для поглощения воздуха и влаги. Это приводит к значительному повышению плодородности земли.

Еще один способ удобрения – растениями. Глинистый грунт станет плодороднее, если посадить сидераты, однолетние растения. Это клевер, ячмень, горчица, фацелия, люпин, бобовые и озимая рожь. Их нужно высевать, когда будут собраны ранние виды овощей. Осенью, когда посаженные растения прорастут, нужно перекопать землю вместе с ними. Так почва станет более рыхлой и будет лучше пропускать воздух.

Какие растения подходят для глинистых почв

Вопреки распространенному мнению, на глине можно выращивать некоторые виды растений (деревья, кусты, цветы и овощи). В природе к любому грунту приспосабливаются определенные культуры, хорошо себя чувствуют и вполне успешно растут. И по мере улучшения состояния такой почвы количество и разнообразие растений значительно увеличивается. Выбирая, что посадить, ориентируйтесь на то, что в глинистой почве повышенный уровень влаги, поэтому она подходит для культур, хорошо переносящих обилие воды и ее продолжительные застои. Кроме того, важна устойчивость к низким температурам, так как только морозостойкие растения способны выжить в такой среде.

Деревья

На глине растут и декоративные (береза, ива, черемуха, клен, дуб, ольха), и плодовые деревья (слива, вишня, яблоня, груша, черноплодная рябина, айва, инжир). Причем урожай будет не хуже, чем на более плодородной земле. Кроме того, рядом можно посадить хвойные деревья (ель, можжевельник и туя).

Кустарники

Неплохая урожайность на глинистых грунтах у ягодных кустарников (смородина, крыжовник, ежевика и малина), не хуже, чем на другой почве.

Цветы и овощные культуры

В глинистой почве отлично себя чувствуют многие цветущие растения, в том числе роза, ирис, герань, лилия, хоста, фиалка, арункус, флокс и змеиный горец. Чтобы выращивать овощи, нужно обогащать такие грунты, добавляя перегной и песок. Это позволяет получать неплохой урожай картофеля, гороха, фасоли, свеклы и капусты.