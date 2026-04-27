#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
460.8
541.21
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
460.8
541.21
6.13
Советы

Врачи выяснили, как рыбий жир может навредить организму

Рыбий жир, таблетки, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2026 23:00 Фото: pexels
Рыбий жир долго считали средством, улучшающим работу мозга, но новые исследования показывают, что у него есть и негативные последствия, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sciencedaily.com, ученые из университета Южной Каролины (США) выяснили, что у людей с повторяющимися травмами головы ключевая омега-3 жирная кислота в рыбьем жире – ЭПК – может препятствовать способности мозга к самовосстановлению.

Нейробиолог Ондер Албайрам, возглавивший исследование, отметил, что не все омега-3 жирные кислоты ведут себя одинаково. Докозагексаеновая кислота, или ДГК, хорошо известна своей благотворной ролью в мозге и является важной частью нейронных мембран.

Однако эйкозапентаеновая кислота, или ЭПК, действует по другому пути. Она в меньшей степени включается в структуры мозга, и ее эффекты могут варьироваться в зависимости от продолжительности ее присутствия и окружающих биологических условий.

Установлено, что, вместо того чтобы способствовать выздоровлению, ЭПК в рыбьем жире, по-видимому, ослабляет стабильность кровеносных сосудов, нарушает сигналы заживления и даже способствует накоплению вредных белков, связанных с когнитивными нарушениями.

Ученые установили, что у мышей при длительном применении рыбьего жира ухудшились неврологические показатели и способность к пространственному обучению, а также были обнаружены явные признаки накопления тау-белка, связанного с сосудами, в коре головного мозга.

Также в поврежденной коре головного мозга команда наблюдала скоординированный сдвиг в генных программах, которые обычно поддерживают стабильность и восстановление сосудов.

Исследование не следует интерпретировать как общее предупреждение против рыбьего жира. Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее врач назвала продукт для снижения уровня "плохого" холестерина.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Рыбий жир уменьшает склонность к насилию – исследование
Сон может навредить восстановлению организма
Ученые выяснили, что перед смертью многие слышат одни и те же слова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Битва равных по уровню команд": озвучен прогноз из России на матч "Астана" - "Тобыл"
Вторая ракетка Казахстана за час с небольшим разобрался с хозяином турнира
Нганну назвал победителя в поединке Фьюри и Джошуа
Юный талант из Казахстана был разгромлен главным фаворитом турнира
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: