Врачи выяснили, как рыбий жир может навредить организму

Рыбий жир долго считали средством, улучшающим работу мозга, но новые исследования показывают, что у него есть и негативные последствия, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sciencedaily.com, ученые из университета Южной Каролины (США) выяснили, что у людей с повторяющимися травмами головы ключевая омега-3 жирная кислота в рыбьем жире – ЭПК – может препятствовать способности мозга к самовосстановлению.

Нейробиолог Ондер Албайрам, возглавивший исследование, отметил, что не все омега-3 жирные кислоты ведут себя одинаково. Докозагексаеновая кислота, или ДГК, хорошо известна своей благотворной ролью в мозге и является важной частью нейронных мембран.

Однако эйкозапентаеновая кислота, или ЭПК, действует по другому пути. Она в меньшей степени включается в структуры мозга, и ее эффекты могут варьироваться в зависимости от продолжительности ее присутствия и окружающих биологических условий.

Установлено, что, вместо того чтобы способствовать выздоровлению, ЭПК в рыбьем жире, по-видимому, ослабляет стабильность кровеносных сосудов, нарушает сигналы заживления и даже способствует накоплению вредных белков, связанных с когнитивными нарушениями.

Ученые установили, что у мышей при длительном применении рыбьего жира ухудшились неврологические показатели и способность к пространственному обучению, а также были обнаружены явные признаки накопления тау-белка, связанного с сосудами, в коре головного мозга.

Также в поврежденной коре головного мозга команда наблюдала скоординированный сдвиг в генных программах, которые обычно поддерживают стабильность и восстановление сосудов.

Исследование не следует интерпретировать как общее предупреждение против рыбьего жира. Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

