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В Алматинской области женщина связала руки и замотала тряпкой рот чужому ребенку

В Алматинской области женщина связала руки и замотала тряпкой рот чужому ребенку Фото: freepik
В Казнете появилось видео, на кадрах которого женщина связала руки и замотала тряпкой рот маленькой девочке в одном из дворов поселка Каргалы Алматинской области. После издевательств женщина увела ребенка в неизвестном направлении, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовала блогер Сауле Бикитеева на странице в Instagram.

На публикацию отреагировала уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева.

"Мама девочки пояснила, что соседка увела ее ребенка на территорию заброшенного здания и ударила ладонью по лицу. О чем сказала сообщить маме. По словам мамы, причиной произошедшего, возможно, послужил их денежный долг", – написала Закиева на странице в Facebook.

Также она отметила, что с девочкой будет работать школьный психолог.

Кроме того, ситуацию прокомментировали в пресс-службе региональной полиции.

"В ходе мониторинга социальных сетей установлена видеозапись, где женщина перевязала рот и руки девочке 2015 года рождения и увела ее на территорию заброшенного здания".  Пресс-служба ДП Алматинской области

В полиции уточнили, что женщину задержали.

"В ходе проверки сотрудники полиции установили и доставили в районный отдел полиции гражданку 1999 года рождения. Она пояснила, что поступила так из-за денежного долга".Пресс-служба ДП Алматинской области

Назначены необходимые экспертные проверки, заключили в ведомстве.

19 июля 2023 года стало известно, что отец насиловал двух дочерей в Алматы. Полиция расследует уголовное дело.

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Анастасия Московчук
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