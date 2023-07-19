Отец насиловал двух дочерей: уголовное дело расследует полиция Алматы

В Алматы дочери обвинили отца в неоднократном изнасиловании: старшая впервые пострадала от домогательств в 2015 году, младшая – в 2020 году. По данному факту сотрудники департамента полиции южной столицы расследуют уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в ДП Алматы, уголовное дело зарегистрировано и расследуется Управлением полиции Алатауского района сразу по двум статьям Уголовного кодекса РК:

"В настоящее время при строгом соответствии с принципами полноты, всесторонности и объективности проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий. Вместе с тем назначены соответствующие экспертные исследования", – рассказали в пресс-службе ДП южной столицы.

В соответствии со ст. 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

"В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", – напомнили в пресс-службе ДП Алматы.

Информация о том, что в Алматы родной отец насиловал двух дочерей на протяжении нескольких лет, появилась на странице фонда "НеМолчиKZ" в Facebook:

"Впервые отец изнасиловал младшую дочь (2009 г. р.) в 2020 году 21 сентября. После этого еще дважды насиловал и неоднократно совершал попытки изнасилования и домогательства. Старшая девочка (2003 г. р.) впервые пострадала от домогательств отца в 2015 году, когда ей было 12 лет. Он также неоднократно домогался ее".

По данным фонда, мать обо всем узнала 20 января 2023 года в полицейском участке, когда младшая дочь "не выдержала приставаний отца и убежала из дома", а "ее нашли и привезли в полицию".

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Как отметили в "НеМолчиKZ", в отсутствие родителей младшую дочь сотрудники полиции свозили на экспертизу, которая показала, что "она, якобы, девственница, хотя на плеве были выемки, которые не изучили".

"Отца девочек, якобы, задержали 21.01.2023 года, но держали не в СИЗО, а на конспиративной квартире, якобы, чтобы получить результаты экспертизы... продержали месяц, а потом отпустили... Полиция закрыла дело, посчитав, что девочки все придумали", – следует из сообщения фонда.

28 мая 2023 года две жительницы Алматинской области заявили, что отец насиловал их на протяжении 10-ти лет. О вопиющем случае стало известно из соцсетей. 29 мая мужчину задержали.