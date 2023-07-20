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АФМ: Фальшивые доллары сбывали в Астане и Костанайской области

АФМ: Фальшивые доллары сбывали в Астане и Костанайской области Фото: Zakon.kz
В Костанае осудили пятерых казахстанцев, которые осуществляли хранение и сбыт поддельных долларов в Костанайской области и Астане. Об этом Zakon.kz 20 июля 2023 года сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.

В сообщении отмечено, что Шарапиев С. осуществлял поставку, а сбыт на территории Костанайской области осуществляли Жакупов Т. и Шаймердинов А.

На территории Астаны сбыт проводили супруги Бердимуратовы.

"Из 30 000 поддельных долларов 28 600 установлены и изъяты в ходе досудебного расследования".Пресс-служба АФМ РК

За совершение указанных преступлений подсудимым вменялась статья "Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг", а также статья "Мошенничество", поскольку имелись факты обмана потерпевших и незаконного получения их денег.

"Приговором суда Шарапиев А. приговорен к 5,5 года лишения свободы в учреждении минимальной безопасности, Шаймердинов А. и Жакупов Т. – к 5,5 года лишения свободы в учреждении средней безопасности, супруги Бердимуратовы – к 5 годам и 2 месяцам условно".Пресс-служба АФМ РК

5 июля 2023 года в АФМ заявляли, что в Казахстане участились случаи выявления поддельных купюр: в случае обнаружения фальшивых банкнот необходимо незамедлительно сообщать по телефону доверия (1458).

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АФМ РК Астана Костанайская область
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