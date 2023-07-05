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АФМ: В Казахстане стало больше фальшивых купюр

АФМ: В Казахстане стало больше фальшивых купюр Фото: Zakon.kz
В Казахстане участились случаи выявления поддельных купюр. Об этом 5 июля 2023 года Zakon.kz сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана.

В АФМ предупредили казахстанцев и напомнили о выявленных фактах подделки денежных знаков:

  • в Костанайской области группа лиц занималась сбытом поддельных 100 долларовых купюр. Общая сумма изъятых в ходе обыска поддельных долларов составила свыше 28 100 тысяч;
  • к 5-ти годам лишения свободы условно приговорены трое фальшивомонетчиков в Астане. Сумма обнаруженных поддельных денежных средств составила 54 850 долларов;
  • выявленные фальшивые купюры подлежат уничтожению в обязательном порядке.

Как сказано в сообщении агентства, в случае обнаружения фальшивых банкнот необходимо незамедлительно сообщать по телефону доверия (1458).

Обнаружение фальшивых банкнот не является преступлением, однако за сбыт фальшивой банкноты предусмотрена уголовная ответственность.

"Будьте бдительны и не попадайтесь на уловки мошенников. Проводите обменные операции только в банках второго уровня и официальных точках обмена валют".Пресс-служба АФМ РК

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Анастасия Московчук
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