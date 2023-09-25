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Фальшивые доллары сбывали в Мангистауской области

Фальшивые доллары сбывали в Мангистауской области Фото: pixabay
АФМ разоблачило деятельность фальшивомонетчиков, которые сбывали поддельные доллары в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе агентства 25 сентября, по подозрению в распространении фальшивых денег задержали мужчину, который продавал поддельные купюры по 50 долларов. Подозреваемого взяли с поличным во время контрольной закупки.

"Изъяты фальшивые деньги, в общей сумме 3850 долларов. Проводится досудебное расследование. В отношении фигуранта санкционировали меру пресечения в виде содержания под стражей", – рассказали в пресс-службе АФМ.

Сейчас правоохранительные органы выясняют, не причастны ли другие лица к распространению поддельных долларов в регионе.

Подобные случаи – не редкость для Казахстана: в июле вынесли приговор пятерым гражданам, которые хранили и сбывали поддельные долларов в Костанайской области и Астане, а в сентябре сообщалось, что павлодарец пытался сбыть 12 тысяч фальшивых долларов.

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АФМ РК Мангистауская область
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