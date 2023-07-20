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Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР из-за угрозы ареста по ордеру суда в Гааге

президенты России и ЮАР Фото: пресс-служба президента России
Президент России Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР, где власти страны могут арестовать его по ордеру Международного уголовного суда, сообщает Zakon.kz.

Президент России Владимир Путин не будет участвовать в саммите БРИКС, который состоится в августе в Южно-Африканской Республике, сообщается на сайте президента ЮАР Сирила Рамафосы.

По обоюдному согласию, Путин не будет участвовать в саммите, но Россию представит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Поездка в ЮАР могла стать первым официальным зарубежным визитом Путина после того, как Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в марте выдал ордер на его арест по обвинению "в незаконной депортации украинских детей".

ЮАР является участницей Римского статута и признает юрисдикцию МУС, что обязывало властей страны в случае прибытия Путина на ее территорию задержать его по ордеру.

Последние несколько месяцев ЮАР пыталась договориться с Россией о формате участия Путина в саммите. Ранее стало известно, что правительство страны предложило Москве, чтобы российскую делегацию возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров, но тогда получило отказ.

"Мы понимаем, что связаны Римским статутом, но мы не можем пригласить кого-то, а потом его арестовать".Вице-президент ЮАР Пол Машатиле

Он добавил, что в ЮАР "будут рады", если Путин не приедет.

Президент ЮАР в июне обращался в МУС с просьбой разрешить стране не арестовывать президента РФ в случае его приезда, поскольку арест был бы равносилен объявлению войны.

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