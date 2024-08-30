Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Монголия отказалась выполнять ордер МУС на арест Путина

Владимир Путин, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 17:50 Фото: akorda.kz
Монголия заверила Россию, что не станет выполнять ордер Международного уголовного суда на арест президента РФ Владимира Путина во время его визита, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник. Автор публикации добавил, что страна, будучи членом МУС, обязана арестовать российского лидера согласно ордеру суда.

По словам двух источников, знакомых с подготовкой Кремля [к визиту], Владимир Путин получил заверения перед запланированным визитом в Монголию в том, что он не будет арестован по ордеру МУС, – утверждается в публикации.

30 августа об этом заявил и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА "Новости" пишет, что Кремль не переживает из-за участия Монголии в Международном уголовном суде, который выдал ордер на арест Путина. По словам Пескова, у Москвы с Улан-Батором "прекрасный диалог", а визит тщательно прорабатывается.

Напомним, официальный визит главы России в Монголию запланирован на 3 сентября 2024 года. В Улан-Батор Путина пригласил президент Ухнаагийн Хурэлсух.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал несколько заявлений о предполагаемых контактах Кремля и сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова. 

Читайте также

артистка опубликовала редкий снимок с младшей дочерью
Ума Турман опубликовала редкий снимок с младшей дочерью
Павел Дуров
В Кремле сделали заявления о контактах с Павлом Дуровым
В Новой Зеландии умер король маори
В Новой Зеландии умер король маори
Андрей Дюсупов
Путин Владимир Монголия 2024 год Аресты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан
На жалобы казахстанцев о "нарисованной" зарплате в 400 тысяч тенге ответил глава Нацбанка
Количество зашкаливает: Игорь Крутой показал звезд, которые выступили на &quot;Новой волне&quot;
Количество зашкаливает: Игорь Крутой показал суперзвезд, которые исполнили свои хиты на "Новой волне"
Нацбанк, Казахстан, тенге
Стоит ли казахстанцам ожидать девальвации, рассказал глава Нацбанка
АФМ объявило в международный розыск уроженку Ташкента
АФМ объявило в международный розыск уроженку Ташкента
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: