Монголия отказалась выполнять ордер МУС на арест Путина

Монголия заверила Россию, что не станет выполнять ордер Международного уголовного суда на арест президента РФ Владимира Путина во время его визита, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник. Автор публикации добавил, что страна, будучи членом МУС, обязана арестовать российского лидера согласно ордеру суда.

По словам двух источников, знакомых с подготовкой Кремля [к визиту], Владимир Путин получил заверения перед запланированным визитом в Монголию в том, что он не будет арестован по ордеру МУС, – утверждается в публикации.

30 августа об этом заявил и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА "Новости" пишет, что Кремль не переживает из-за участия Монголии в Международном уголовном суде, который выдал ордер на арест Путина. По словам Пескова, у Москвы с Улан-Батором "прекрасный диалог", а визит тщательно прорабатывается.

Напомним, официальный визит главы России в Монголию запланирован на 3 сентября 2024 года. В Улан-Батор Путина пригласил президент Ухнаагийн Хурэлсух.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал несколько заявлений о предполагаемых контактах Кремля и сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова.