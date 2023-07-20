Депутатский значок в обмен на камуфляж: мажилисменов отправили в казахстанскую армию

Депутаты мажилиса Олжас Куспеков, Максим Рожин, Болат Керимбек и Самат Нуртаза пройдут военную службу, чтобы понять, какие новые законодательные меры нужно предпринять для усовершенствования системы национальной безопасности и улучшения условий несения службы в армии, сообщает Zakon.kz.

Первые военнослужащие, кто позволил законотворцам изучить свой быт, стали пограничники. Они предложили депутатам провести в лагере подготовки курсантов Военного института пограничных войск и в пограничных заставах несколько дней.

Кстати, Олжас Куспеков, Максим Рожин, Болат Керимбек и Самат Нуртаза вызвались окунуться в армейские будни неспроста. Все они являются членами Комитета Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности.

Фото: Максима Рожина

Стоит отметить, что все они не проходили срочную службу в армии. Максимум, у некоторых за плечами военная кафедра высшего учебного заведения. Но несмотря на это, а также возраст и статус, поблажек военные инструкторы депутатам не дают.

Фото: Максима Рожина

"Данный проект – это в первую очередь возможность понять и прочувствовать солдатскую жизнь, вникнуть в проблемы офицеров и сделать определенные выводы. Затем предложить решения этих проблем. Не буду скрывать, в силу возраста мы испытываем некоторые трудности при занятиях, которые требуют физической нагрузки. Но мы стараемся, выполняем все нормативы наравне с курсантами", – рассказал мажилисмен Максим Рожин.

Народные избранники отметили, что за несколько дней их пребывания в лагере подготовки они уже набросали список проблем, с которыми сталкиваются сейчас военнослужащие.

"К примеру, есть такая проблема. Молодой человек, который поступил в военный вуз, получает денежное довольствие. Заработная плата курсанта составляет 21 тыс. тенге. В основном в военный вуз поступают после школы или службы в армии. Но есть категория курсантов, которые решили поступить в институт во время службы на контрактной основе. У этого контрактника, к примеру, есть звание сержанта и заработная плата в 150 000 тыс. тенге. Он женат, у него есть дети, съемное жилье и кредиты. И когда он поступает в военный вуз, несмотря на свое звание и выслугу в Вооруженных силах, он переходит на денежное довольствие курсанта в 21 тыс. тенге. Как жить его семье?" – рассказал Максим Рожин.

Фото: Максима Рожина

Отмечают депутаты и то, что казахстанская современная армия оснащена по последнему слову техники. Подготовка солдат срочников, контрактников и курсантов на высшем уровне и постоянно совершенствуется. Однако у них есть предложения, которые могут внести изменения в армии в лучшую сторону.

"Ранее некоторые пограничные заставы вели свое подсобное хозяйство. И сами могли обеспечить себя мясом и овощами. Сейчас этого нет. По моему мнению, зря эту практику убрали. Благодаря такому хозяйству на отдаленных заставах у солдат на столе всегда были бы овощи и мясо. Те же самые соленья в зимний период", – высказал свое мнение Максим Николаевич.

Фото: Максима Рожина

Депутаты будут находиться на границе до конца июля. Первые пять дней – с 16 по 21 июля – они проходят обучение в полевых условиях и участвуют в практических занятиях вместе с курсантами Пограничной академии КНБ РК.

После, разделившись на две группы, депутаты будут нести службу на границе с Китаем и Кыргызстаном. Исследования, которые они проведут, лягут в основу разработки законодательных инициатив и мер, направленных на улучшение пограничной безопасности и условий работы. Результаты этой работы они намерены представить на заседании Мажилиса.