Контролировать риэлторов в Казахстане требует депутат

Депутат Мажилиса Олжас Куспеков в своем депутатском запросе заявил, что риэлторов в Казахстане нужно контролировать, сообщает Zakon.kz. Потому что нередко, по его словам, риэлторы создают для клиентов кабальные условия.

Депутат поднял проблему, с которой сталкиваются казахстанцы, при попытке продать или купить недвижимость через риэлторов и в итоге остались должны риэлторским компаниям за не оказанные или некачественно оказанные услуги.



"Дело в том, что кабальные условия для клиентов, некие "эксклюзивные договоры" лишают хозяев недвижимости права распоряжаться своей собственностью. Больше всего казахстанцы страдают от "арбитражной оговорки". Это значит, что все конфликты будут решаться только в арбитражном, то есть частном суде. Но, в отличие от судей, арбитры не несут никакой ответственности, и ничто не останавливает их от сговора, коррупционных нарушений, обмана и мошенничества. Споры, разрешенные в арбитражах, как один все в пользу риэлтерских компаний". Олжас Куспеков

У государства, по его словам, нет какого-либо инструментов контроля ни над риэлторами, ни над арбитражными судами, а значит, отсутствует возможность полноценно обеспечивать защиту прав казахстанцев. При этом количество сделок купли-продажи недвижимости за последние три года в Казахстане составило около 1,5 млн тенге. При этом, как минимум, половина из объявлений о продаже недвижимости на одном из популярных сайтов опубликованы риэлторами.

"То есть часто у казахстанцев не остается выбора, и они вынуждены работать с риэлторами. Опыт США, Франции и других европейских стран показывает, что необходимо строгое государственное регулирование риэлтерской деятельности, введение лицензирования, неукоснительное соблюдение этического кодекса, проверка личности и криминального прошлого будущих риэлторов". Олжас Куспеков

Депутат предложил:

установить госрегулирование риэлтерской деятельности, ввести ее лицензирование, внедрить обязательное обучение риэлторов и сдачу квалификационных экзаменов;

разработать один типовой договор для всех риэлторских компаний страны, исключив "арбитражную оговорку";

увеличить требования к арбитрам в части опыта, образования, академических и профессиональных достижений, а также установить над ними системный контроль и требовать регулярный отчет о деятельности в соответствующие органы.

Время, когда лучше всего покупать недвижимость, может зависеть от разных факторов, таких как местоположение, экономическая ситуация и политическая обстановка. При этом существует закономерность, которая может помочь выбрать более выгодный период для покупки недвижимости. Чтобы разобраться в конъюнктуре рынка недвижимости, корреспондент Zakon.kz поговорил с экспертами в области жилья и узнал, когда лучше покупать недвижимость и на что стоит обращать внимание.

