Цена хлеба: Что получит Казахстан в связи с выходом России из зерновой сделки

Зерно является одним из основных экспортных товаров Казахстана. Но напряженная геополитическая обстановка в мире вносит свои коррективы в продовольственный баланс мира. Вырастет ли цена на хлеб и зерно в РК, выяснял Zakon.kz.

Традиционно Казахстан занимает всего чуть более 2% в мировом производстве зерна. В общей сложности население РК из производимых 16,4 млн тонн потребляет 5,6 млн тонн. При этом мы экспортируем около 7 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте и это не предел. По прогнозам зернопроизводителей мы можем увеличить эксперт зерна и муки до 9 млн тонн уже в этом году. Вопрос лишь в цене.

Стоимость сентябрьского фьючерса пшеницы на товарной бирже в Чикаго за последние пять торговых сессий, выросла почти на 12% и продолжает расти. На момент выхода данного материала цена на пшеницу выросла до 740,9 долларов за бушель.

Фото: Investing

Цена на пшеницу начала фактически сразу после того, как Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о своем решении приостановить свое участие в "зерновой сделке", действие которой прекратилось 18 июля. Хотя накануне, 17 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Россия может вернуться к соглашению лишь в том случае, если касающаяся ее часть будет выполнена.

Причина такого решения РФ, заключается в том, что по мнению Кремля, условия сделки в отношении России не выполнялись. В частности президент РФ Владимир Путин указывал на то, что главная цель сделки – поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, не была реализована.

В пять самых бедных стран мира – Афганистан, Эфиопию, Сомали, Судан и Йемен, по данным Москвы, попало лишь 2,5% вывезенного украинского зерна. Хотя надо признать, что среди стран-получателей есть Турция, Китай, Египет и Индия, которые вряд ли можно назвать враждебными для РФ.

Что выигрывает Казахстан от прекращения "зерновой сделки"

По словам официального представителя ОЮЛ "Зерновой союз Казахстана" Евгения Карабанова

для того, чтобы оценить возможные последствия решения российских властей нужно время, но при этом он не исключает что может произойти увеличение цен на мировом рынке, в результате роста цен на зерно в России.

"Мы связаны с мировым рынком только через российские цены. То есть они ретранслируются к нам в виде цен в Российской Федерации. Тем более у нас очень большой объем импорта зерна из России в последние годы, поэтому возможно какое-то повышение внутренних цен, но я не думаю, что оно будет существенным". Евгений Карабанов

Эксперт также не исключает, что для Казахстана прекращение зерновой сделки не создаст новых возможностей для экспорта зерна в Российскую Федерацию.

"В России достаточно своего зерна. Что касается других стран, то необходимо понимать, что основные рынки сбыта у нас — это страны Центральной Азии, Иран, Афганистан, и последние несколько месяцев Китай. Это наши основные рынки сбыта". Евгений Карабанов

Если говорить о других отдаленных рынках сбыта, то здесь по мнению эксперта, Казахстану не стоит размениваться. В эти страны поставляется высококачественная пшеница хай-про с высоким содержанием белка и пшеница твердая дурум для производства макарон. Но объемы экспорта по этим позициям незначительные.

В Казахстане же, если говорить, к примеру об основной культуре растениеводства, пшеница мягких сортов. И потому растениеводы и зернопроизводители не раз замечали, что ее рентабельность стремительно падает, и казахстанским фермерам следует задуматься о диверсификации посевов с переходом на более перспективные культуры.

А пока, как считает представитель ОЮЛ "Зерновой союз Казахстана", надо сосредоточиться на уже имеющихся рынках сбыта.

"Искать какие-то другие рынки при нынешнем состоянии логистики и ее стоимости, не очень актуально. Нужно развивать те рынки, которые находятся на расстоянии вытянутой руки. В первую очередь китайский рынок. Огромный и платежеспособный". Евгений Карабанов

Основным потребителем казахстанской пшеницы является Узбекистан. По словам эксперта, в Узбекистан отправляется порядка трех миллионов тонн пшеницы ежегодно. Также в числе ключевых потребителей Таджикистан – около 1 млн тонн, Афганистан порядка 600 тысяч тонн ежегодно.

Могут ли в Казахстане повыситься цены на зерно и муку?

На текущий момент, по мнению экспертов сложно спрогнозировать насколько увеличится стоимость зерна на внутреннем рынке Казахстана. Но даже если, увеличение стоимости той же пшеницы условно поднимется на 5 тысяч тенге, то как отмечает Евгений Карабанов, это не должно сыграть на увеличении стоимости хлеба.

Аналогичной точки зрения придерживается и мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров, считающий, что цены на казахстанскую пшеницу вряд ли сильно поднимутся.

Однако законы рынка никто не отменял, поэтому Казахстану необходимо учитывать особенности и механизмы местного ценообразования, которое не всегда связано с ценами на мировых рынках.

На текущий момент по словам экспертов, стоимость пшеницы на внутреннем рынке Казахстана варьируется от 80 до 87 тысяч тенге за тонну с учетом НДС.

Также необходимо учитывать ситуацию, складывающуюся на мировой арене. Как пишет агропортал "Казах-Зерно", у той же России, после приостановления зерновой сделки может возникнуть существенный переходящий остаток. И как отмечает Айдарбек Ходжаназаров, даже 1,5 млн тонн российского зерна могут ввергнуть Казахстан в подвешенное состояние.

В этой связи, Казахстану, чтобы не перегреть свой рынок, можно было бы закупать дешевое зерно, складируя его на будущее в закромах, а потом использовать эти объемы на мировых рынках.