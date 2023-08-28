Может ли Казахстан принять участие в зерновой сделке

В текущем году из-за рекордно жаркого и засушливого лета ведущие производители зерновых культур во всем мире переживают неурожай. В связи с этим Zakon.kz выяснял, возможен ли мировой кризис и какую часть предполагаемого дефицита на рынке зерна Казахстан мог бы перекрыть.

Никакого кризиса нет, есть только информационный шум

Председатель Союза полеводов Казахстана Виктор Асланов считает, что на мировом рынке зерна все стабильно, следовательно, поводов для беспокойства нет.

"Да, нынешний урожай зерновых культур будет меньше прошлогоднего уровня. Однако это не спровоцирует кризис. Что касается зерновой сделки с участием РФ и Украины, то ее срыв повлияет на мировой рынок зерна, на мой взгляд, лишь опосредованно. Потому что полная блокировка украинского зерна не состоялась, серьезных помех для экспорта российской пшеницы тоже нет. Так что работа по сбору урожая проходит без больших сбоев". Виктор Асланов

Говоря о Казахстане, эксперт отметил, что нынешний неурожай не нанесет значительного урона, так как у нас есть достаточный переходящий запас от прошлого года.

"Объем переходящего зерна будет высоким, потому что у нас в прошлом году был хороший урожай. И был хороший импорт из России. Производство зерна в этом году ожидается на порядок слабее, чем в прошлом году. Хотя, если перейти к цифрам, то мы соберем на 4 млн тонн меньше, чем в прошлом году, когда валовой сбор урожая составил 14 млн тонн зерна. Также ожидается импорт из России, хотя и не такой большой, как в прошлом году. Так что в любом случае объем урожая будет достаточным". Виктор Асланов

По словам эксперта, для внутреннего потребления распределение идет следующим образом: семена, пища для людей и корм скоту. На все это, по словам главы Союза полеводов Казахстана, необходимо около 6 млн тонн. Значит, из собранного урожая останется еще несколько млн тонн, которые можно экспортировать. Но этого объема излишка, считает эксперт, совсем мало, чтобы играть существенную роль на мировом рынке зерна.

"Может ли Казахстан заместить в плане поставок зерновых на мировой рынок РФ и Украину? Однозначно нет. Так не получится. Ведь у нас те же самые проблемы. Даже если чисто теоретически, скажем, Россия или Украина какие-то объемы недопоставит, к примеру, на рынки Турции, Египта и т. д., то, во-первых, нам очень далеко везти, чтобы доставить наш продукт. Сначала надо по территории России очень долго ехать, потом пробиться в российский или украинский порт для отправки груза по назначению". Виктор Асланов

К тому же, по словам эксперта, мы в разы меньше производим, чем Украина или РФ. Это и есть основная причина, почему мы не участвуем в крупных международных торговых сделках. Есть и другая причина, отмечает эксперт, – наше производство отличается нестабильностью.

"Один год у нас хорошо, а другой – плохо. Все зависит от погодных условий. А на мировом рынке объемы поставок большие, сделки по ним заключаются наперед, в начале года. У нас нет таких крупных игроков, которые в начале сезона могли бы гарантировать поставки урожая в миллионных объемах. Это говорит о масштабе нашего производства. Отчасти это объясняется объективными факторами. Потому что Казахстан – это зона рискованного земледелия, у нас частые засухи, идет ухудшение качества почвы, сокращение посевных площадей. Все эти проблемы сказываются на земледелии". Виктор Асланов

Председатель Союза полеводов Казахстана также обращает внимание на внутренние проблемы – несбалансированная политика в области сельского хозяйства, из-за чего минимизировать риски гораздо сложнее. И все это отражается нестабильностью производственного показателя.

Урожай в этом году пострадал от засухи и саранчи, но дефицита нет

Экономист Марат Абдурахманов также считает, что пока Казахстан не готов стать крупным игроком в международной торговле зерном.

"Крупнейшие в мире производители зерновых, такие как Китай, Канада, РФ и Украина, которые в благоприятные годы собирали соответственно по 300, 200, 150 и 80 млн тонн зерновых, в этом году ориентировочно лишатся почти трети своего урожая из-за плохих погодных условий. Вследствие чего цены уже сейчас подскочили с прошлогодних 158 долларов до 360 долларов. Казахстан собирает в год от 15 млн тонн зерновых до 30 млн тонн максимум. Поэтому он никак не может играть какую-то значительную роль на этом рынке". Марат Абдурахманов

По словам экономиста, хотя в этом году на мировом рынке урожай пострадал от набегов саранчи и засушливого лета, дефицита зерновых не будет, а даже если и случится, то небольшой. Главное, считает эксперт, чтобы официальные цифры о прогнозируемых объемах урожая несильно разнились с реальностью.

Все будет хорошо

В Казахстане, как сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, на 22 августа текущего года намолочено 2,8 млн тонн зерна. По словам министра, средняя урожайность составила 11,5 центнера с гектара. Общая площадь посевов сельскохозяйственных культур составила 25 млн гектаров, из них под зерновые отведено 17,4 млн га. Согласно прогнозам Минсельхоза, в текущем году в республике планируется собрать 16 млн тонн зерна.

В заключение напомним, что Казахстан традиционно поставляет свое зерно в соседние страны Центральной Азии, а также в Иран и Афганистан. Причем Афганистан для РК выступает приоритетным рынком для сбыта муки. По данным Минторговли РК, за 2022 год объемы поставок казахстанской муки в Афганистан увеличились на 52% (с 895,126 тыс. тонн в 2021 году до 1,3 млн тонн в 2022 г.), пшеницы – на 20% (с 571,704 тыс. тонн в 2021 г. до 686,729 тыс. тонн в 2022 г.), подсолнечного масла – в 6,2 раза (с 2,825 тыс. тонн в 2021 г. до 17,576 тыс. тонн в 2022 г.). Товарооборот между Казахстаном и Афганистаном за 2022 г. составил 987,9 млн долларов, что в 2,1 раза выше, чем за аналогичный период предыдущего года (474,3 млн долларов).

По данным Минсельхоза РК, в страны Центральной Азии за январь-июнь было экспортировано 4,2 тыс. тонн пшеницы и муки в зерновом эквиваленте. Наибольшие объемы (2,3 тыс. тонн) поставлены в Узбекистан. Согласно меморандуму, подписанному в ходе визите президента Токаева в Исламскую Республику Иран, Казахстан поставит в ИРИ 1 млн тонн зерновых.