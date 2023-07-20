В Кыргызстане прокомментировали сообщения о намерениях США ввести санкции

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США готовятся ввести ограничительные меры в отношении Кыргызстана, через который в Россию поставляют подпадающую под санкции продукцию, например, дроны из Китая или оптические прицелы, сообщает Zakon.kz.

В Кыргызстане не видят предпосылок для введения экономических ограничений со стороны США из-за якобы экспорта в Россию подсанкционных товаров, заявил глава кабинета министров КР Акылбек Жапаров, сообщает Kun.uz.

"Мы не должны опасаться введения каких-то ограничений. Приняты все превентивные меры, чтобы санкционные товары не пересекали нашу границу и не уходили туда, где есть санкции". Акылбек Жапаров Глава правительства Кыргызстана сообщил, что с представителями западных делегаций неоднократно обсуждался вопрос увеличения экспорта и возможного обхода Кыргызстаном введенных санкций.

"За счет прозрачности прохождения товаров через границу, появились реальные данные по экспорту и поступлению средств. Мы работаем в правильном направлении – отслеживание товаров стало прозрачным, поэтому я прошу бизнес брать электронные счет-фактуры, чтобы в случае чего выявить незадекларированный груз". Акылбек Жапаров Ранее The Washington Post сообщило, что США готовятся ввести санкции в отношении Кыргызстана. Читайте также Как улучшить здоровье сердца за выходные Чем отличается стресс от депрессии Ученые нашли новый препарат, замедляющий развитие болезни Альцгеймера

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