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В Кыргызстане прокомментировали сообщения о намерениях США ввести санкции

глава кабмина Кыргызстана Фото: wikimedia
США готовятся ввести ограничительные меры в отношении Кыргызстана, через который в Россию поставляют подпадающую под санкции продукцию, например, дроны из Китая или оптические прицелы, сообщает Zakon.kz.

В Кыргызстане не видят предпосылок для введения экономических ограничений со стороны США из-за якобы экспорта в Россию подсанкционных товаров, заявил глава кабинета министров КР Акылбек Жапаров, сообщает Kun.uz.

"Мы не должны опасаться введения каких-то ограничений. Приняты все превентивные меры, чтобы санкционные товары не пересекали нашу границу и не уходили туда, где есть санкции".Акылбек Жапаров

Глава правительства Кыргызстана сообщил, что с представителями западных делегаций неоднократно обсуждался вопрос увеличения экспорта и возможного обхода Кыргызстаном введенных санкций.

"За счет прозрачности прохождения товаров через границу, появились реальные данные по экспорту и поступлению средств. Мы работаем в правильном направлении – отслеживание товаров стало прозрачным, поэтому я прошу бизнес брать электронные счет-фактуры, чтобы в случае чего выявить незадекларированный груз".Акылбек Жапаров

Ранее The Washington Post сообщило, что США готовятся ввести санкции в отношении Кыргызстана.

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