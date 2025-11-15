США сняли санкции с КТК, "Тенгизшевройла" и Карачаганака

США разрешили все операции, которые ранее подпадали под санкции, если они связаны с работой Каспийского трубопроводного консорциума, "Тенгизшевройла" и проекта Карачаганак, сообщает Zakon.kz.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США выдало новую генеральную лицензию №124B, которая позволяет компаниям продолжать обслуживание и эксплуатацию этих проектов.

Под разрешение попадают и операции с участием "Роснефти" и "Лукойла", а также их дочерних структур, если они связаны с КТК, ТШО или Карачаганаком. При этом запрет на продажу или передачу долей в самих проектах сохраняется.

Новая лицензия вступила в силу 14 ноября и полностью заменила предыдущую – №124A.

Ранее США освободили Венгрию от санкций на российскую нефть и газ.