США сняли санкции с КТК, "Тенгизшевройла" и Карачаганака
США разрешили все операции, которые ранее подпадали под санкции, если они связаны с работой Каспийского трубопроводного консорциума, "Тенгизшевройла" и проекта Карачаганак, сообщает Zakon.kz.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США выдало новую генеральную лицензию №124B, которая позволяет компаниям продолжать обслуживание и эксплуатацию этих проектов.
Под разрешение попадают и операции с участием "Роснефти" и "Лукойла", а также их дочерних структур, если они связаны с КТК, ТШО или Карачаганаком. При этом запрет на продажу или передачу долей в самих проектах сохраняется.
Новая лицензия вступила в силу 14 ноября и полностью заменила предыдущую – №124A.
Ранее США освободили Венгрию от санкций на российскую нефть и газ.
