Экономика и бизнес

США сняли санкции с КТК, "Тенгизшевройла" и Карачаганака

флаги Казахстана и США, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2025 09:40 Фото: gov.kz
США разрешили все операции, которые ранее подпадали под санкции, если они связаны с работой Каспийского трубопроводного консорциума, "Тенгизшевройла" и проекта Карачаганак, сообщает Zakon.kz.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США выдало новую генеральную лицензию №124B, которая позволяет компаниям продолжать обслуживание и эксплуатацию этих проектов.

Под разрешение попадают и операции с участием "Роснефти" и "Лукойла", а также их дочерних структур, если они связаны с КТК, ТШО или Карачаганаком. При этом запрет на продажу или передачу долей в самих проектах сохраняется.

Новая лицензия вступила в силу 14 ноября и полностью заменила предыдущую – №124A.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2025 09:40
Глава Минэнерго обсудил с Минфином США санкционные риски для Казахстана

Ранее США освободили Венгрию от санкций на российскую нефть и газ.

Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
