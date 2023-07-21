Где в Алматы уберут автобусные карманы и что об этом думают горожане

На нескольких улицах в Алматы убирают автобусные карманы. Жители города не понимают, почему власти приняли такое решение.

Корреспондент Zakon.kz узнал, на каких улицах теперь не будет заездных карманов, для чего это делается и самое главное – будет ли это безопасно для пользователей общественного транспорта и удобно для автовладельцев.

Фото: Zakon.kz

Автобусные кармашки уже убирают на проспектах Абая, Сейфуллина и улице Саина. Тем временем в Сети жители публикуют фотографии с возмущениями и вопросами о том, зачем это нужно.







Вот как попытались объяснить это алматинцы:

"Наверное, чтобы пробок было еще больше. Слишком уж свободно у нас транспорт разъезжает по городу".

"Чтобы самокаты было куда ставить".

Однако были среди комментаторов и те, кто нашел в этом плюсы.

"Так лучше для автобусов и для пассажиров. Карманы нужны только автомобилям".

В этом есть один плюс – автобусы чаще подъезжают вплотную к бордюру, что очень удобно, например, мамам с колясками, старикам".

Мы спросили у экспертов, автовладельцев и непосредственно самих пользователей общественного транспорта, действительно ли так будет комфортнее и безопаснее.

Председатель Независимого автомобильного союза Эдуард Эдоков считает, что практика остановочных карманов для заезда пассажирских автобусов замедляет движение общественного транспорта, а также создает неудобства для коммунальных служб зимой. При этом подчеркнул, что специально данную тему не изучал, поэтому прокомментировал происходящее как автовладелец.

"Лично я не сталкиваюсь с какими-либо проблемами из-за остановочных карманов и в целом из-за общественного транспорта. В большинстве случаев я использую крайнюю левую или среднюю полосу для передвижения по городу, поэтому автобусы меня совершенно не напрягают, тем более что сейчас в городе много дорог с автобусными полосами. Ну а если я и встал где-то за автобусом, то подожду 1-2 минуты, пока люди зайдут или выйдут. Это не сложно. Возможно, найдется большое количество людей, для которых подождать 1,5-2 минуты смерти подобно, поэтому они начинают сигналить и ругаться, но, думаю, это не вопрос "карманов", а вопрос уровня культуры и воспитания", – сказал Эдуард Эдоков.





Фото: Zakon.kz

Президент Ассоциации безопасности дорожного движения "Общая дорога" Арсен Шакуов рассказал нашему корреспонденту, что многие водители автобусов в принципе игнорируют те самые "кармашки", и, как правило, не заезжают в них, а просто останавливаются в общем потоке, что значительно тормозит движение.



"Но я все же не понимаю, зачем убирать эти кармашки там, где они есть. Они должны быть, особенно на узких улицах, так будет меньше заторов. Потому что когда в потоке впереди останавливается автобус, пробка увеличивается как минимум на 500-600 метров. Ну и логически может произойти коллапс", – ответил Арсен Шакуов.

Интересным видением развития ситуации поделился автовладелец Данияр. Мужчина предположил, что теперь пассажиры будут стоять буквально у проезжей части, что небезопасно, особенно для детей.

"Всегда были специальные кармашки для общественного транспорта, и они вроде изначально строились для безопасности пассажиров. Теперь акимат убирает их и подвергает людей на остановках опасности. А если возникнет аварийная ситуация и машина влетит в остановку?" – поделился Данияр.

Он считает, что власти города не решают дорожные проблемы, а будто специально создают такие "условия", чтобы как можно больше людей пересаживались на общественный транспорт.

"Однако при нынешней ситуации отказаться от авто решат только единицы. Поэтому я думаю, что остановки без кармашков в Алматы проживут несколько лет, а после чиновники попросят миллионы на демонтаж и еще столько же – на оборудование прежних остановочных карманов. И никто из них не ответит за свою оплошность, а платить за их необдуманные решения будем снова мы с вами", – заключил алматинец.

Пользователи общественного транспорта также негодуют. Динара отметила, что раньше пассажиры "ругали" водителей за то, что они не полностью заезжали в кармашек, а теперь их и вовсе не будет. По ее мнению, с ними было безопаснее.

"Скоро начнется новый учебный год, на остановках будет больше людей, особенно детей, и некоторые из них могут просто случайно выбежать на проезжую часть. Это очень опасно. Для нас – пассажиров – кармашки были чем-то привычным, где мы могли безопасно переждать пересадку и сесть в автобус", – отметила она.

Фото: Zakon.kz

Антикарманы – это относительно новое явление в городской среде. Связано это, по словам автоэксперта Алексея Алексеева, с многочисленными жалобами водителей автобусов на то, что им трудно выехать на полосу из остановочного кармана.

"Убрать карманы с остановочных комплексов, где есть выделенная полоса, – логично, потому что там автобус никому не мешает, кроме другого пассажирского транспорта. А вот где нет "выделенки" – их нужно оставить. При этом я не думаю, что антикарманы – это безопасно. Наоборот, когда автобус "нырял" в карман, пассажиры были защищены, потому что находились дальше от проезжей части". Алексей Алексеев

После череды негативных комментариев и вопросов от жителей в акимате и Управлении мобильности Алматы уточнили, что кармашки будут убирать на участках дорог, имеющих четыре полосы или более.

на проспекте Абая – от улицы Тлендиева до проспекта Достык;

на проспекте Сейфуллина – от проспекта Сейфуллина до ЖД вокзала-2;

на улице Саина – от улицы Монке би до улицы вдоль БАКа.

Фото: Zakon.kz

"По всем этим улицам есть выделенные автобусные полосы, по которым может ездить только общественный транспорт. Поэтому мы автобусные карманы выравниваем по створу дороги для безопасности пассажиров и удобного подъезда общественного транспорта. Кроме того, раньше автобусы заезжали в кармашек не полностью, а сейчас для удобства пассажиров и безопасности транспортного движения он будет останавливаться вдоль остановки", – объяснил руководитель отдела развития улично-дорожной сети Управления городской мобильности Алматы Нурзат Ордабаев.

Он подчеркнул, что это также будет удобно для маломобильных групп населения, потому что общественный транспорт будет более плотно и плавно подъезжать к остановке.

"На улицах районного значения, где одна или две полосы, кармашки трогать не будем, потому что движение действительно будет тормозиться. Наоборот, мы будем даже расширять там кармашки, чтобы вмещался весь автобус, а не отдельная часть", – заверил Нурзат Ордабаев.

Фото: Zakon.kz

К слову, остановочные комплексы останутся на своих местах, никто их передвигать не будет. В надлежащее состояние приведут только площадки у остановок для комфортного ожидания автобусов.

