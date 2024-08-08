Новый автобусный маршрут запустили в Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Пресс-служба акимата Алматы 8 августа 2024 года выступила с хорошей новостью для жителей. В городе запущен новый автобусный маршрут №76, сообщает Zakon.kz.
По данным Управления городской мобильности, к такому решению специалисты пришли на основании многочисленных обращений жителей Наурызбайского района.
"Маршрут №76 сообщением "ЖК "Алма сити-5" – пр. Алатау – ул. Толе би – ул. Ашимова – пр. Райымбека – ул. Кудерина – Северное кольцо – рын. "Салем" обслуживается ТОО "Адылет Авто".Пресс-служба акимата Алматы
Также отмечено, что плановый интервал движения на маршруте составляет 8 минут.
Напомним, с 3 августа 2024 года в Алматы подорожал проезд в общественном транспорте – в автобусах, метро и троллейбусах. Стоимость повысилась со 100 до 120 тенге.
Теперь стоимость на проездные билеты следующая:
- месячный проездной билет – 9900 тенге;
- студенческий месячный проездной билет – 4200 тенге;
- школьный месячный проездной билет – 2 тыс. тенге;
- пенсионный месячный проездной билет – 3 тыс. тенге.
Кроме того, у пассажиров нет возможности оплаты проезда наличными средствами.
Цена проезда в общественном транспорте изменилась и в Астане. Но в столице стоимость подорожала с 1 августа. Теперь нужно платить 110 тенге.
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