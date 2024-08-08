Новый автобусный маршрут запустили в Алматы

Пресс-служба акимата Алматы 8 августа 2024 года выступила с хорошей новостью для жителей. В городе запущен новый автобусный маршрут №76, сообщает Zakon.kz.

По данным Управления городской мобильности, к такому решению специалисты пришли на основании многочисленных обращений жителей Наурызбайского района.

"Маршрут №76 сообщением "ЖК "Алма сити-5" – пр. Алатау – ул. Толе би – ул. Ашимова – пр. Райымбека – ул. Кудерина – Северное кольцо – рын. "Салем" обслуживается ТОО "Адылет Авто". Пресс-служба акимата Алматы

Также отмечено, что плановый интервал движения на маршруте составляет 8 минут.

Напомним, с 3 августа 2024 года в Алматы подорожал проезд в общественном транспорте – в автобусах, метро и троллейбусах. Стоимость повысилась со 100 до 120 тенге.

Теперь стоимость на проездные билеты следующая:

месячный проездной билет – 9900 тенге;

студенческий месячный проездной билет – 4200 тенге;

школьный месячный проездной билет – 2 тыс. тенге;

пенсионный месячный проездной билет – 3 тыс. тенге.

Кроме того, у пассажиров нет возможности оплаты проезда наличными средствами.

Цена проезда в общественном транспорте изменилась и в Астане. Но в столице стоимость подорожала с 1 августа. Теперь нужно платить 110 тенге.