Как привить ребенку любовь к чтению

Последние десятилетия различные гаджеты активно вытесняют книги из жизни детей. Педагог Лидия Крист рассказала об их пользе для развития личности ребенка и дала несколько советов, как привить у него любовь к чтению, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Лидия Крист отметила, что родители и учителя обеспокоены тем, что дети сейчас мало и неохотно читают.

"Современного ребенка трудно усадить за книгу. Ситуация объясняется тем, что его в нынешнее время окружает мир гаджетов, которые заменяют ему живое общение со сверстниками, чтение книг", - считает она.

В этом, по ее словам, отчасти виноваты сами родители, которые не уделяют времени для привития ребенку интереса к чтению.

Она же перечислила ряд грубых ошибок родителей из-за которых у многих детей подавляется желание читать:

Заставлять ребенка читать;

Не предоставлять ребенку свободу выбора, что и когда читать;

Насильно навязывать книгу, не учитывая интересы ребенка. Например, ребенок интересуется космосом или подводным миром, а родители заставляют читать его другую литературу.

"Привить любовь к чтению - один из необходимых шагов воспитания. Выработать эту привычку очень трудно, но возможно. Во-первых, нужно начинать с себя: если мама и папа действительно любят читать и регулярно пополняют домашнюю библиотеку и пополняют свой багаж знаний, то это непременно скажется на детях и так родители станут примером для ребенка", - говорит педагог.

Она также советует ежедневно читать вслух. Сделать это, по ее словам, можно в виде игры. Например, попросить ребенка прочитать страничку, сказав, что вы не успели ее дочитать и вам хочется узнать, что произошло далее.

Также Лидия Крист рекомендует ежемесячно ходить в книжный магазин и выбирать книгу по интересам ребенка.

"Нужно также использовать разные приемы чтения - читать по ролям и поочередно. Также можно заинтриговать сюжетом, обновится на самом интересном месте. Также можно придумать челлендж - кто какую книгу прочитает за месяц и потом выбрать день обсуждений, когда можно будет поделиться о том, о чем ты прочитал. Нужно также объяснить детям, что чтение - это огромная радость. Читая, мы очень много нового узнаем - нужного, интересного, полезного, увлекательного и что с каждой новой прочитанной книгой становимся умнее и образованнее", - утверждает эксперт.

Маленьким же привить интерес к книгам и в будущем любовь к чтению, по ее словам, поможет работа по картинкам, чтение сказок на ночь с обсуждением каких-то важных моментов.

Ранее сообщалось, что в Астане работает первая и пока единственная библиотека под открытым небом.