#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
537.96
630.27
6.73
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
537.96
630.27
6.73
Советы

Определен самый эффективный метод обучения ребенка чтению

мама показывает ребенку книги, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 16:42 Фото: pixabay
Сегодня существует много приложений и интерактивных игр для обучения чтению дошколят. Однако эффективнее всего этот процесс проходит во время простых занятий в реальной жизни, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли исследователи из Мичиганского государственного университета. Они изучили, как разные домашние занятия влияют на развитие ранней грамотности у более чем тысячи детей в возрасте от 3 до 6 лет, включая свыше 200 малышей с речевыми и языковыми нарушениями.

Рассматривались три типа активности: живые занятия (написание букв, поиск надписей на вывесках, тренировка звуков), совместное чтение книг и игры для развития грамотности – как цифровые, так и настольные.

Результаты показали, что именно живые занятия дают наибольший прогресс у всех детей, пишет "Газета". Те, кто больше времени проводил за играми, напротив, показывали худшие результаты в тестах на знание букв, звуков и фонологическое восприятие. Совместное чтение положительно влияло только на детей без речевых нарушений.

"Наше исследование показывает, что важны и содержание, и форма обучения. Прямое взаимодействие с печатным текстом и участие родителей были наиболее полезны. Игры и цифровые медиа не могут заменить роль взрослых в освоении этих навыков", – отметила ведущий автор работы Лори Скиббе.

Ученые подчеркивают, что для развития ранней грамотности не нужны дорогие программы или устройства – достаточно повседневных занятий: искать буквы на вывесках, вместе писать слова, обсуждать звуки и задавать вопросы во время чтения.

Ранее в Министерстве здравоохранения Казахстана рассказали, как выбрать удобную школьную форму.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
15 августа – Степанов день: категорически нельзя играть свадьбы и работать в саду
Советы
15:17, Сегодня
15 августа – Степанов день: категорически нельзя играть свадьбы и работать в саду
Казахстанцам объяснили, что делать, если истек срок заявки на брак
Советы
12:02, Сегодня
Казахстанцам объяснили, что делать, если истек срок заявки на брак
Стрижка для привлечения денег: названы самые удачные дни в сентябре-2025
Советы
11:28, Сегодня
Стрижка для привлечения денег: названы самые удачные дни в сентябре-2025
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: