Определен самый эффективный метод обучения ребенка чтению

Сегодня существует много приложений и интерактивных игр для обучения чтению дошколят. Однако эффективнее всего этот процесс проходит во время простых занятий в реальной жизни, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли исследователи из Мичиганского государственного университета. Они изучили, как разные домашние занятия влияют на развитие ранней грамотности у более чем тысячи детей в возрасте от 3 до 6 лет, включая свыше 200 малышей с речевыми и языковыми нарушениями.

Рассматривались три типа активности: живые занятия (написание букв, поиск надписей на вывесках, тренировка звуков), совместное чтение книг и игры для развития грамотности – как цифровые, так и настольные.

Результаты показали, что именно живые занятия дают наибольший прогресс у всех детей, пишет "Газета". Те, кто больше времени проводил за играми, напротив, показывали худшие результаты в тестах на знание букв, звуков и фонологическое восприятие. Совместное чтение положительно влияло только на детей без речевых нарушений.

"Наше исследование показывает, что важны и содержание, и форма обучения. Прямое взаимодействие с печатным текстом и участие родителей были наиболее полезны. Игры и цифровые медиа не могут заменить роль взрослых в освоении этих навыков", – отметила ведущий автор работы Лори Скиббе.

Ученые подчеркивают, что для развития ранней грамотности не нужны дорогие программы или устройства – достаточно повседневных занятий: искать буквы на вывесках, вместе писать слова, обсуждать звуки и задавать вопросы во время чтения.

Ранее в Министерстве здравоохранения Казахстана рассказали, как выбрать удобную школьную форму.