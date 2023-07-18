Тур де Астана: какие места стоит посетить в столице Казахстана

Выражение, что Астану можно обойти за полдня, уже давно не соответствует действительности. Ведь город за последние годы сильно разросся и здесь появилось много достопримечательностей. Корреспондент Zakon.kz собрала локации, где обязательно должны побывать сами жители и гости столицы.

Астана - одна из самых молодых столиц мира. В этом году главный город страны празднует свое 25-летие. До этого столичный статус принадлежал городу Алматы.

Фото: Zakon.kz

К слову, площадь Астаны сейчас фактически больше территории Алматы - 722 км² и 682 км² соответственно.

Так что совет №1: Чтобы осмотреть все достопримечательности столицы нужно иметь в запасе 3-4 дня.

Также советуем составить четкий план того, что и когда вы посетите, так как достопримечательностей много, и расположены они в разных частях города. Поэтому нужно в расчет брать не только время работы объекта и длительность экскурсии, но и дорогу туда и обратно.

Фото: Zakon.kz

Самый популярный объект в Астане на сегодня - это, конечно же, монумент "Байтерек". Построили символом молодой столицы еще в 2002 году.

Фото: Zakon.kz

"Монумент "Байтерек" работает с 10:00 до 22:00, все дни недели, без выходных. Для проведения групповых экскурсий для школьников или юных спортсменов необходимо написать официальное письмо на имя руководства. В целом, традиционно, в летний активно приходят люди. В день монумент посещают около двух-трех тысяч человек и больше", - говорит и.о. администратора монумента "Байткрек", гид- экскурсовод Карина Бейсекеева.

К слову, эта ключевая локация, откуда можно начать осмотр достопримечательностей всего левого берега столицы. Так, прогуливаясь по бульвару "Нурлы жол" можно дойти до Акорды - резиденции президента Казахстана.

Фото: Zakon.kz

Или же выбрать в качестве пункта назначения - торговый комплекс "Хан-Шатыр", в котором можно покататься под куполом на монорельсе, поплавать в бассейне и совершить незабываемый шопинг.

Фото: Zakon.kz

Недалеко расположена мечеть Абу Наср аль-Фараби.

Фото: Zakon.kz

Еще одна ключевая точка - территория делового центра EXPO и там - Музей энергии будущего, более известный в народе как Сфера.

Фото: АО "НК "QazExpoCongress"

Тематически музей разделен на несколько секторов. Так, на первом этаже можно ознакомится с историей Казахстана, далее вверх с энергиями воды, солнца, ветра, космоса, и на самом верху - с экспозицией Будущая Астана - столица Казахстана в 2050 году. Скульптурная модель описывает амбиции города с учетом устойчивого развития и экологической эффективности.

Фото: АО "НК "QazExpoCongress"

Но для осмотра следующего объекта - Ailand - нужно будет в запасе иметь целый день. Здесь есть Экзтариум, где проживают 35 видов экзотичных животных, змеи, ящерицы и насекомые.

Коллаж: Zakon.kz

Отдельный вид развлечения "Джунгли" - единственный в Казахстане театр аниматроников: роботов, которые имитируют движения, мимику и звуки животных. С такими роботами снимали первые фильмы Парк юрского периода. Но нужно учитывать, что на него потребуется больше 30 минут - на сбор группы и обход театра.

Здесь также есть океанариум - он вошел в книгу рекордов Гиннеса, как самый удаленный океанариум от моря. С момента его открытия здесь живут лимонные акулы и черепахи, крокодил и осетры. Остальные рыбы периодически меняются и обновляются новыми экземплярами.

И, конечно, же единственный в столице крытый аквапарк.

Фото: Zakon.kz

Здесь же можно приобрести билеты на самое высокое в Казахстане "Колесо обозрения". В нем всего 36 кабинок, есть кабинки "Комфорт" с кожаными креслами. Колесо обозрения работает практически круглый год, но есть периоды, когда аттракцион на время отключают. И этому есть несколько причин: сильная жара (выше 34 градусов), дождь, сильный ветер и при низких температурах.

Фото: Zakon.kz

Отметим, что аквапарк работает с 09:00 до 24.00 летом, а колесо обозрения с 10:00 до полуночи, а в выходные и пятницу до 02.00. Остальные направления - с 09:00 до 22:00.

От левого берега столицы не отстает и правый. К слову, именно правобережье Астаны считается историческим центром города. И здесь свой променад лучше начать с обхода Национального музея, так как он работает до 18:00.

Музей состоит из нескольких залов: зал Астаны, зал Независимого Казахстана, зал золота, зал древней и средневековой истории, зал истории, этнографии и современного искусства. Недавно также открыли зал "Палеонтологии".

Фото: Zakon.kz

К слову, здесь можно увидеть "Золотого человека" - символ Независимого Казахстана.

Фото: Zakon.kz

К слову здесь же имеется уникальный экспонат "Древо жизни", выполненное из тысячи лампочек и напоминающее одноименное древо из фильма "Аватар". Стоит отметить, что весь год для детей до семи лет вход в музей бесплатный, а в летний период - для всех детей школьного возраста. Эта акция касается не только жителей Астаны, но и всех других регионов.

Выйдя из Национального музей можно также осмотреть Дворец независимости и Дворец творчества "Шабыт", погулять на площади независимости и осмотреть монумент "Қазақ елі". Напротив расположен Дворец мира и согласия, более известный как "Пирамида".

Фото: Zakon.kz

За ним расположился Президентский парк и есть выход на набережную, откуда открывается чудесный вид на левый берег.

Фото: Zakon.kz

Здесь же недалеко расположена мечеть Хазрет Султан.

Фото: Zakon.kz

Но правый берег притягателен своими мини-скверами и парками, где расположились уникальные объекты. Например, первый и пока единственная библиотека под открытым небом красочным дизайном в форме книг. Оборудовал его акимат района "Байконыр".

Фото: Zakon.kz

"Библиотеку открыли в 2021 году. Работает библиотека только в летний период. книжный фонд - две тысячи книг. Среди них художественная литература, исторические книги, детская литература, творчество современных авторов. Здесь только читальный зал, домой книги брать нельзя", - говорит библиотекарь Акмарал Салметова.

Недалеко отсюда расположена Аллея журналистов, прямо напротив офиса газеты "Казахстанская правда".

Фото: Zakon.kz

На правом же берегу можно погулять в Центральном парке, и поплавать на теплоходе или посетить "Райский уголок".

Фото: Zakon.kz

Уникальные страницы истории Астаны хранятся в городском архиве.

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