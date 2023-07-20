В Жетысуской области синоптики прогнозируют сильный ветер

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 21 июля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды. Синоптики прогнозируют дожди.

"Днем в Акмолинской области – сильный дождь, ожидаются гроза, град, шквал. Лишь западе и юго-западе – погода без осадков", – рассказали синоптики.

По республике ожидается усиление ветра, в Жетысуской области – очень сильный ветер 30 м/с и более, ночью и утром на севере и западе – туман.

В Астане – переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +25+27°С.

В Алматы – переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +30+32°С.

В Шымкенте – небольшая облачность, без осадков. Ветер северный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +36+38°С.