10 живых червей достали из носа девочки врачи Караганды

В Караганде врачи провели операцию, в результате которой достали из носа маленькой девочки десять живых червей, сообщает Zakon.kz.

В первый раз родители обратились в Областную Детскую Клиническую больницу 18 июля 2023 года. Затем - 19 июля был повторный прием и в этот же день ребенка госпитализировали.

Видео опубликовано в Instagram больницы.

Девочка жаловалась на носовое кровотечение.

Со слов врачей, при риноскопии носа на них "смотрели множество прозрачных глазиков".

В носу было более 10 живых червей.

Мать рассказала, что свекровь отмечала неприятный запах в течении последних дней, но к врачам не обращались.

"Во время обследования было обнаружено инородное тело в правом носовом ходу, а именно губка, и живые черви. Как долго это тело находилось в носу, точно неизвестно". Пресс-служба Управления здравоохранения Карагандинской области

В настоящее время ребенок проходит механическую санацию полости носа, а также планируется эндоскопическая ревизия носовых ходов и пазух носа под общим наркозом. Дополнительно ребенка обследовали пищевод и носопазуховое отверстие. При фарингоскопии не было обнаружено особенностей, акт глотания проходит свободно, голос звучит ясно и свободно, ребенок активный. Рентген пазух носа выявил катаральные явления синусита.



Врачи добавили, что подобные случаи являются единичными. До обращения в медицинское учреждение ребенок находился под присмотром бабушки.

Ранее стало известно, что врачи в Алматы спасли родившегося с пневмонией младенца.