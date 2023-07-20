Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Родившегося с пневмонией младенца спасли врачи в Алматы

Врачи спасли младенца с пневмонией в Алматы Фото: Управление здравоохранения Алматы
Врачи-неонатологи алматинского роддома №4 спасли младенца, который появился на свет с двусторонней пневмонией, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в управлении здравоохранения Алматы 20 июля, мальчик весом 3 кг 332 г появился на свет в городском родильном доме №4. У него были признаки острого кислородного голодания и асфиксии. Врачи-неонатологи немедленно начали его реанимировать. Оказалось, что у младенца были внутриутробное кислородное голодание и врожденная двухсторонняя врожденная пневмония.

Новорожденный с момента появления на свет находился на искусственной вентиляции легких в палате интенсивной терапии. Пневмония возникла у него из-за тяжелой инфекции, которую мать малыша перенесла во время беременности.

Врачи-неонатологи спасли младенца с пневмонией в Алматы

Фото: Управление здравоохранения Алматы

"Ребенок в течение длительного времени находился в медикаментозном сне, не мог дышать самостоятельно. Дыхание восстанавливалось постепенно, при снятии воспалительных процессов в легких и кишечнике", – рассказала заведующая детским отделением родильного дома №4 Ольга Кудрявцева.

По словам врачей, состояние ребенка оценивали как критическое. Матери мальчика оказывали постоянную психологическую поддержку.

"В ситуациях с тяжелыми детьми нам очень важно иметь доверие родителей, это во многом определяет успех лечения. В данном случае убеждение мамы в правильных действиях врачей и надежда на выздоровление помогала справиться с инфекцией", – отметила заместитель директора Городского родильного дома №4 Алматы Екатерина Самарцева.

Благодаря своевременным действиям врачей-неонатологов младенца удалось спасти.

Ранее на водохранилище в Семее спасли тонувшего ребенка.

Читайте также

Лагерь в сауне: родители требуют наказать виновных по всей строгости закона

Айсулу Омарова
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астрологи рассказали, кто рискуют встретить старость в нищете
Астрологи рассказали, кто рискует встретить старость в нищете
Что нельзя надевать и брать с собой в самолет, поезд и машину
Что нельзя надевать и брать с собой в самолет, поезд и машину
В Казахстане начали действовать новые правила выдачи разрешений на пользование животным миром
В Казахстане начали действовать новые правила выдачи разрешений на пользование животным миром
Мост через Бухтарминское водохранилище рискует стать долгостроем
Мост через Бухтарминское водохранилище может стать долгостроем
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления