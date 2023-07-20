Родившегося с пневмонией младенца спасли врачи в Алматы

Врачи-неонатологи алматинского роддома №4 спасли младенца, который появился на свет с двусторонней пневмонией, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в управлении здравоохранения Алматы 20 июля, мальчик весом 3 кг 332 г появился на свет в городском родильном доме №4. У него были признаки острого кислородного голодания и асфиксии. Врачи-неонатологи немедленно начали его реанимировать. Оказалось, что у младенца были внутриутробное кислородное голодание и врожденная двухсторонняя врожденная пневмония.

Новорожденный с момента появления на свет находился на искусственной вентиляции легких в палате интенсивной терапии. Пневмония возникла у него из-за тяжелой инфекции, которую мать малыша перенесла во время беременности.

Фото: Управление здравоохранения Алматы

"Ребенок в течение длительного времени находился в медикаментозном сне, не мог дышать самостоятельно. Дыхание восстанавливалось постепенно, при снятии воспалительных процессов в легких и кишечнике", – рассказала заведующая детским отделением родильного дома №4 Ольга Кудрявцева.

По словам врачей, состояние ребенка оценивали как критическое. Матери мальчика оказывали постоянную психологическую поддержку.

"В ситуациях с тяжелыми детьми нам очень важно иметь доверие родителей, это во многом определяет успех лечения. В данном случае убеждение мамы в правильных действиях врачей и надежда на выздоровление помогала справиться с инфекцией", – отметила заместитель директора Городского родильного дома №4 Алматы Екатерина Самарцева.

Благодаря своевременным действиям врачей-неонатологов младенца удалось спасти.

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