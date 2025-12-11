#Казахстан в сравнении
Мир

Женщину с живыми червями в штанах задержали таможенники Китая

Бамуковых червей пытались провезти в Китай, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 08:24 Фото: pixabay
В китайском Цзинхуне таможенники задержали женщину, которая пыталась провезти в страну живых червей в своих штанах, сообщает Zakon.kz.

Женщина привлекла внимание таможенников своим "аномальным физическим состоянием" и подозрительной походкой. Она принимала неестественные позы, а из брюк что-то выпирало. При досмотре сотрудники обнаружили в штанах гражданки более килограмма живых бамбуковых червей. Об этом пишет Need To Know.

После таможенники обратили внимание на двух других пассажирок, которые ехали с задержанной, они тоже вели себя странно. При досмотре у одной из женщин нашли намотанный вокруг живота чулок, в котором было спрятано два килограмма живых насекомых, а у третьей в карманах и рюкзаке лежали четыре отдельных пакета с червями.

Гражданками какой страны являются нарушительницы, не уточняется.

@thedailystar Travellers have been warned that live insects are prohibited from being brought into the country. #dailystar #worms #customs ♬ Noticias – yagobeats

Таможенники США выдвинули инициативу – проверять соцсети иностранцев перед въездом.

Фото Алия Абди
Алия Абди
