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Из-за ремонта на проспекте аль-Фараби в Алматы будет организован объезд

Из-за ремонта на проспекте аль-Фараби в Алматы будет организован объезд Фото: Zakon.kz
В Алматы на проспекте аль-Фараби на пересечении с проспектом Достык с 23:00 20 июля до 6:00 22 июля будут укладывать полимерное асфальтобетонное покрытие. Движение будет перекрыто, организован объезд, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает Управление городской мобильности.

Движение будет перекрыто по разворотному съезду проспекта аль-Фараби при движении в восточном направлении (от бульвара Мендикулова в сторону проспекта Достык). А также по съезду с проспекта Достык на проспект аль-Фараби в западном направлении и по аль-Фараби на проспект Достык в восточном направлении.

  • Объезд закрытого участка будет организован по бульвару Мендикулова, проспекту Назарбаева, улице Сатпаева, улице Жолдасбекова с установкой соответствующей схемы объезда.
  • Движение транспорта по проспекту Достык в период перекрытия будет осуществляться в штатном режиме.
  • Для проезда с проспекта аль-Фараби на проспект Достык в южном направлении объезд будет организован по проспекту Назарбаева, улице Жолдасбекова и проспекту Достык.

Во избежание дорожно-транспортных происшествий и организации дорожного движения на вышеуказанном участке улиц будут задействованы три экипажа полка патрульной полиции.

Ранее уже появилась информация, что движение по проспекту аль-Фараби в Алматы снова перекроют до 21 июля.

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