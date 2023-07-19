Движение по проспекту аль-Фараби в Алматы снова перекроют до 21 июля

В связи с дорожным ремонтом движение по проспекту аль-Фараби в Алматы ограничат с 19 по 21 июля, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Управлении городской мобильности Алматы 19 июля, с 23:00 19 июля до 7:00 21 июля на пересечении проспекта аль-Фараби и проспекта Назарбаева в Алматы будут укладывать новый полимерный асфальтобетон.

В связи с этим полностью перекроют движение:

по разворотному съезду пр. аль-Фараби при движении в западном направлении (с бульвара Мендикулова в сторону пр. Назарбаева);

по съезду с пр. Назарбаева на пр. аль-Фараби в восточном направлении;

по повороту налево с пр. Назарбаева на пр. аль-Фараби в западном направлении;

по ул. Западный Желтоксан от пр. аль-Фараби в северном направлении.

Объехать закрытые участки можно будет по бульвару Мендикулова, улицам Сатпаева, Западный Желтоксан, Жолдасбекова, по пр. Сейфуллина.





"Движение транспорта по пр. Назарбаева и по съезду с пр. аль-Фараби в восточном направлении на пр. Назарбаева в период перекрытия будет осуществляться в штатном режиме", – добавили в управлении.

Ранее в Алматы завершили первый этап реконструкции моста через Есентай по пр. аль-Фараби.