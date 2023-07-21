Острый дефицит: жители села Бесагаш в жару сидят без воды

Сельчане Алматинской области устали жаловаться на проблемы с водой, сообщает Zakon.kz.

По информации Almaty.tv, жителям Бесагаша, чтобы наполнить емкости из специального резервуара, приходится ехать на другой конец села, и воды часто не хватает. Люди просят решить эту проблему и уже не раз обивали пороги чиновников, но все безрезультатно.

"Было собрание. Директор "Тасқұм-Су" сам сказал нам, что мы не знаем, что происходит. Вот эта ситуация началась после завершения работ на Кольцевой, на Бухтарминке. Мы спросили у акима, он говорит, что якобы проверили и никаких врезок и изменений не было. Но вот после этого по щелчку вода появилась через два дня на две недели. А сейчас ее опять нет", – возмущается житель села Бесагаш Арман Тергеубаев.

Жулдыз Кубегенова живет в Бесагаше уже 10 лет. Женщина жалуется: невозможно нормально помыться, постирать и даже приготовить еду. Подвоз воды к домам местные власти организовали. Но вода не лучшего качества, жалуются они.

"В последний раз вода была 24 мая. У нас только летом такая проблема. Каждый раз приходится таскать пятилитровые бутылки. Но и этого на всю семью не хватает. Я живу чуть выше, и водовозы, которые предоставляет акимат, не доезжают до нас. А те, кто пользовался, говорят, что вода там нечистая. Чтобы постирать вещи, приходится ехать в город с множеством пакетов к родственникам". Жительница села Бесагаш Жулдыз Кубегенова

Как оказалось, централизованная система водоснабжения является собственностью товарищества "Тасқұм-Су". Там заявили, что многокилометровые трубы уже давно обветшали. Помимо этого, у поставщика воды якобы имеется задолженность.

"На данный момент наше ТОО фактически уже на грани банкротства, и мы с прошлого года пишем письма в акимат района, в акимат области. У нас большая задолженность перед "Алматы Су". Составляет более 100 миллионов тенге. Пишем письма, чтобы либо акимат взял на баланс сети, либо "Алматы Су", так как мы им должны. 4 июля в этом году еще одно письмо написали, просим их принять на свой баланс". Представитель ТОО "Тасқұм-Су" Ернар Татанов

"Это ежегодная проблема длится на протяжении 20 лет. Существует проект "Бесагаш водоснабжение Юг". Это 7 миллиардов 400 миллионов, проект бюджетный. Первый раз он экспертизу провалил, так как не были узаконены две насосные линии. То есть госакта на земли не было. Мы это все устранили. Сейчас переподали заявку на экспертизу", – сообщил аким Бесагашского сельского округа Ернар Жунисов.

Аким заверил, что вода будет, но только к концу августа, а пока людям остается лишь набраться терпения и надеяться на скорое решение насущной проблемы.



