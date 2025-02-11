Жители Алматинской области пожаловались на грязную воду с песком из крана

Жители села Байкент Алматинской области столкнулись с многолетней проблемой некачественного водоснабжения. По их словам, из кранов течет мутная вода с примесями песка и глины, а в некоторых случаях – с маслянистым осадком, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 11 февраля телеканал "КТК", несмотря на это, счета за воду продолжают поступать.

Проблемы с водоснабжением начались более пяти лет назад после установки новой водонапорной башни. Жители считают, что работы были выполнены с нарушениями, из-за чего сети не выдерживают нагрузку, а в трубопроводе скапливается песок. Очередная коммунальная авария произошла неделю назад, оставив без воды более 700 квартир. Несмотря на проведенный ремонт, качество подачи воды не улучшилось.

"Самому тяжело воду набирать. То есть таскать, бегать с первого на пятый. Уже устал, честно говоря. Когда включают воду, ждешь по часу, по полтора, пока пробежится вот эта грязная, ржавая вода", – рассказал местный житель Олег Васин.

По словам Анны Бекер, несмотря на неудовлетворительное качество воды, счета продолжают поступать.

"У меня за пять месяцев на 20 тысяч намотало. Ссылаются на то, чтоб я оплатила воду. Но за что я должна платить? За техническую воду, которая то с глиной, то с песком? А в оконцовке у нас было такое, что и с маслом вода шла", – отметила она.

Ответственная за водоснабжение частная компания объясняет ситуацию изношенностью труб.

"В сетях уже намытый старый песок – в центральных. Внутридворовые не менялись сети. Мы уже подали заявку, дефектованный акт подали, чтобы уже поменял нам бюджет", – заявила председатель кооператива водного хозяйства "Чапай Или" Сауле Туркбаева.

В районном акимате заверили, что проблему решат в ближайшее время.

"Сегодня мы подключаем к водопроводу в микрорайоне Арал дополнительный насос. Тогда объем воды станет больше. Прямо сегодня этот насос начнет перекачивать воду в 3-й микрорайон. И подача должна нормализоваться и стабилизироваться", – сообщил аким сельского округа Байкент Асхат Калиев.

Местные жители требуют перевести район на центральное водоснабжение, отказавшись от услуг частной компании.