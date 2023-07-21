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В Сухопутных войсках завершается боевое слаживание подразделений

В Сухопутных войсках завершается боевое слаживание подразделений Фото: пресс-служба Сухопутных войск ВС РК
В воинских частях и соединениях Сухопутных войск Вооруженных сил РК на завершающем этапе слаживания подразделений проводятся боевые стрельбы отделений (экипажей, расчетов).

Для проведения боевых стрельб на учебных полигонах создана обстановка, максимально приближенная к боевым, предусматривающая ведение огня из всех видов оружия штатных и приданных подразделений. Сущность боевых стрельб заключается в том, что командиры и подразделения изучат новые способы ведения современного боя с практическим выполнением боевых стрельб.

В Сухопутных войсках завершается боевое слаживание подразделений

Фото: пресс-служба Сухопутных войск ВС РК

Перед каждым отделением ставится конкретная задача поразить все цели и в любых условиях обстановки. При проведении стрельб основное внимание уделяется правильным тактическим действиям, умелому и эффективному применению вооружения и военной техники для выполнения огневых задач с учетом современных военных конфликтов. Перед началом боевых стрельб проведены инсрукторско-методические занятия по соблюдению требований мер безопасности.

В Сухопутных войсках завершается боевое слаживание подразделений

Фото: пресс-служба Сухопутных войск ВС РК

Всего планируется подготовить 4517 отделений (экипажей, расчетов) и провести 1163 боевых стрельб отделений из них 425 в ночных условиях. Для проведения боевых стрельб задействованы свыше 1000 единиц вооружения и военной техники.

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