В Сухопутных войсках завершается боевое слаживание подразделений

В воинских частях и соединениях Сухопутных войск Вооруженных сил РК на завершающем этапе слаживания подразделений проводятся боевые стрельбы отделений (экипажей, расчетов).

Для проведения боевых стрельб на учебных полигонах создана обстановка, максимально приближенная к боевым, предусматривающая ведение огня из всех видов оружия штатных и приданных подразделений. Сущность боевых стрельб заключается в том, что командиры и подразделения изучат новые способы ведения современного боя с практическим выполнением боевых стрельб.

Фото: пресс-служба Сухопутных войск ВС РК

Перед каждым отделением ставится конкретная задача поразить все цели и в любых условиях обстановки. При проведении стрельб основное внимание уделяется правильным тактическим действиям, умелому и эффективному применению вооружения и военной техники для выполнения огневых задач с учетом современных военных конфликтов. Перед началом боевых стрельб проведены инсрукторско-методические занятия по соблюдению требований мер безопасности.

Фото: пресс-служба Сухопутных войск ВС РК

Всего планируется подготовить 4517 отделений (экипажей, расчетов) и провести 1163 боевых стрельб отделений из них 425 в ночных условиях. Для проведения боевых стрельб задействованы свыше 1000 единиц вооружения и военной техники.