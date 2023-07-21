Мужчина угрожал сброситься с водонапорной башни в СКО
По данным областного департамента полиции, на место происшествия прибыли сотрудники полиции, отдела ЧС, прокуратуры, медицинской службы.
"44-летний местный житель угрожал спрыгнуть с более чем 20-метровой высоты. С земли переговоры с ним вел первый заместитель начальника районного ОП Руслан Байжанов".Пресс-служба ДП СКО
В ведомстве отметили, что на раскаленную июльским солнцем крышу башни поднялся начальник отделения МПС Александр Лизун.
"Учитывая эмоциональное состояние сельчанина, главной задачей было не спровоцировать его на прыжок. Долгое время я просто беседовал с ним, старался успокоить. Когда это удалось, взял за руку и уговорил спуститься вниз", – рассказал он.
Фото: polisia.kz
По словам Александра Лизуна, на лестнице их ждал замначальника ОП Николай Попов, который страховал мужчину во время спуска.
"Благодаря грамотным совместным действиям сотрудников правоохранительных органов и медиков трагедии удалось избежать".Пресс-служба ДП СКО
В областной полиции отметили, что в настоящее время с мужчиной работает психолог.
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