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Мужчина угрожал сброситься с водонапорной башни в СКО

Мужчина угрожал сброситься с водонапорной башни в СКО Фото: скриншот видео
На днях около 15:00 в дежурную часть отдела полиции Аккайынского района Северо-Казахстанской области поступило сообщение о мужчине на вершине водонапорной башни села Смирново, сообщает Zakon.kz.

По данным областного департамента полиции, на место происшествия прибыли сотрудники полиции, отдела ЧС, прокуратуры, медицинской службы.

"44-летний местный житель угрожал спрыгнуть с более чем 20-метровой высоты. С земли переговоры с ним вел первый заместитель начальника районного ОП Руслан Байжанов".Пресс-служба ДП СКО

В ведомстве отметили, что на раскаленную июльским солнцем крышу башни поднялся начальник отделения МПС Александр Лизун.

"Учитывая эмоциональное состояние сельчанина, главной задачей было не спровоцировать его на прыжок. Долгое время я просто беседовал с ним, старался успокоить. Когда это удалось, взял за руку и уговорил спуститься вниз", – рассказал он.
Мужчина угрожал сброситься с водонапорной башни в СКО

Фото: polisia.kz

По словам Александра Лизуна, на лестнице их ждал замначальника ОП Николай Попов, который страховал мужчину во время спуска.

"Благодаря грамотным совместным действиям сотрудников правоохранительных органов и медиков трагедии удалось избежать".Пресс-служба ДП СКО

В областной полиции отметили, что в настоящее время с мужчиной работает психолог.

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Динара Халдарова
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