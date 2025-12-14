#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
522.38
612.6
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
522.38
612.6
6.54
Происшествия

Сильный ветер обрушил водонапорную башню в ЗКО: село оказалось отрезанным от мира

Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2025 22:05 Фото: unsplash
В Западно-Казахстанской области из-за непогоды 14 декабря обрушилась водонапорная башня, в результате чего жители села Сайхин Бокейординского района остались без воды и электроэнергии, сообщает Zakon.kz.

Об этом сельчане сообщили изданию "Мой город".

По их словам, уже более суток в населенном пункте отсутствуют водоснабжение и свет. Ситуацию осложняет неблагоприятная погода – автотрассы в районе закрыты, выехать из села временно невозможно.

В акимате Западно-Казахстанской области сообщили, что на месте ведутся ремонтно-восстановительные работы. Власти отметили, что водоснабжение в селе временно организовано с пониженным давлением за счет двух других водонапорных башен.

Кроме того, людей, которые оказались в пути во время закрытия дорог, разместили в ближайших населенных пунктах. Также продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

Ранее сообщалось, что сильный ветер обрушился на Атырау: повреждены дома, транспорт и зафиксированы массовые отключения света.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Мужчина угрожал сброситься с водонапорной башни в СКО
11:32, 21 июля 2023
Мужчина угрожал сброситься с водонапорной башни в СКО
Мощный взрыв прогремел в селе ЗКО: комментарий полиции
11:10, 25 апреля 2025
Мощный взрыв прогремел в селе ЗКО: комментарий полиции
Пустыня наступает на села Западно-Казахстанской области
05:19, 29 июня 2023
Пустыня наступает на села Западно-Казахстанской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: