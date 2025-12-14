Сильный ветер обрушил водонапорную башню в ЗКО: село оказалось отрезанным от мира

В Западно-Казахстанской области из-за непогоды 14 декабря обрушилась водонапорная башня, в результате чего жители села Сайхин Бокейординского района остались без воды и электроэнергии, сообщает Zakon.kz.

Об этом сельчане сообщили изданию "Мой город".

По их словам, уже более суток в населенном пункте отсутствуют водоснабжение и свет. Ситуацию осложняет неблагоприятная погода – автотрассы в районе закрыты, выехать из села временно невозможно.

В акимате Западно-Казахстанской области сообщили, что на месте ведутся ремонтно-восстановительные работы. Власти отметили, что водоснабжение в селе временно организовано с пониженным давлением за счет двух других водонапорных башен.

Кроме того, людей, которые оказались в пути во время закрытия дорог, разместили в ближайших населенных пунктах. Также продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

Ранее сообщалось, что сильный ветер обрушился на Атырау: повреждены дома, транспорт и зафиксированы массовые отключения света.