Сильный ветер обрушил водонапорную башню в ЗКО: село оказалось отрезанным от мира
Об этом сельчане сообщили изданию "Мой город".
По их словам, уже более суток в населенном пункте отсутствуют водоснабжение и свет. Ситуацию осложняет неблагоприятная погода – автотрассы в районе закрыты, выехать из села временно невозможно.
В акимате Западно-Казахстанской области сообщили, что на месте ведутся ремонтно-восстановительные работы. Власти отметили, что водоснабжение в селе временно организовано с пониженным давлением за счет двух других водонапорных башен.
Кроме того, людей, которые оказались в пути во время закрытия дорог, разместили в ближайших населенных пунктах. Также продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.
Ранее сообщалось, что сильный ветер обрушился на Атырау: повреждены дома, транспорт и зафиксированы массовые отключения света.