Зеленый патруль: в Абайской области расширяется сеть школьных лесничеств для восстановления лесов

Восстановление сгоревшего леса, охрана массивов, научная и творческая деятельность – вот неполный список занятий школьных лесничеств в Абайской области. Их работу координирует ресурсный центр ОО "Центр творчества детей и молодежи "Исток". В работе лесничеств разбирался Zakon.kz.

На добровольной основе

Работа школьных лесничеств на территории Бескарагайского, Бородулихинского и Кокпектинского районов Абайcкой области – дело далеко не новое. Вот уже более десяти лет при сельских школах, расположенных в районах с лесами, действует около десятка школьных лесничеств. Леса входят в зону особо охраняемого государственного лесного природного резервата "Семей орманы". Практически все добровольные объединения школьников были созданы по инициативе "Истока" в тесном партнерстве с районными отделами образования, школами и сотрудниками "Семей орманы".

Фото: Zakon.kz

И опыт работы школьных лесничеств показал, насколько эффективна эта форма работы в деле развития экологического образования среди подростков и молодежи. Ребята получили глубокие знания в области лесовосстановления, охраны лесов, сохранения биоразнообразия – и жаждут внести свою лепту в общее дело сохранения уникального соснового бора Прииртышья.

"Работая над различными проектами, направленными на экологическое образование и сохранение биоразнообразия, мы пришли к выводу, что охраной леса и его восстановлением надо заниматься еще со школьной скамьи", – отметила председатель ОО "Центр творчества детей и молодежи "Исток" Людмила Михайлова.

Фото: Zakon.kz

По ее словам, в районах Абайской области уже достаточно много лет работает около десятка школьных лесничеств, но в этом году целому ряду сельских и городских школ предложили присоединиться к этому добровольному движению. С нового учебного года в области заработает 21 школьное лесничество, а на базе колледжа агробизнеса создана экологическая группа из числа студентов лесных специальностей

Горячее желание создать собственное лесничество высказали еще в конце прошлого учебного года целый ряд школ Бескарагайского, Бородулихинского районов и Семея с его сельскими округами. Уже на ежегодном областном слете школьных лесничеств, который состоялся в этом году в первые дни июня, впервые школы представили сразу 18 команд, причем у большинства еще нет своих лесничеств. Однако у ребят есть желание получить необходимые знания, чтобы на научной основе профессионально подойти к делу сохранения родного бора, его растительного и животного мира.

Фото: Zakon.kz

"Результаты слета школьных лесничеств показали, что даже горячего желания помочь лесу бывает достаточно, чтобы с успехом пройти все этапы игры и стать победителями в конкурсах. Так, призовые места в этом году получили, в основном, те школы, кто только собирается организовать у себя работу школьного лесничества", – дополнила координатор проекта по организации школьных лесничеств ОО "Центр творчества детей и молодежи "Исток" Галина Голубенко.

Все силы – на восстановление бора

Слет школьных лесничеств прошел всего за несколько дней до начала крупных лесных пожаров в Бородулихинском и Бескарагайском районах. Сейчас, когда площади гарей превысили 60 тыс. га уникального соснового бора, дети ждут с нетерпением, когда можно будет приступить к работе по выращиванию сеянцев сосны, к работе в питомниках и сбору шишек для производства семян.

Фото: Zakon.kz

"Крупные лесные пожары нынешнего лета изменили наши планы работы школьных лесничеств. Помимо обучающих семинаров по охране леса, пожарной безопасности в лесной зоне, сохранению биоразнообразия, оказанию первой помощи, творческих конкурсов и научной работы, наши юные лесные волонтеры будут принимать самое активное участие в лесовосстановительных работах", – говорит Людмила Михайлова.

По ее словам, уже в ближайшее время на территории Абайской области развернется мощная информационная кампания среди широких слоев населения, направленная на восстановление лесов, пострадавших от пожаров. В первую очередь в этом деле примут участие школы и детские сады.

Фото: Zakon.kz

"У нас уже был опыт восстановления гари в конце 1990 – начале 2000-х годов, когда в школах и детских садах, в классах, в рекреациях, прямо на подоконниках, специально оборудованных уголках, в теплицах и просто на полу, дети под руководством учителей выращивали сеянцы сосны обыкновенной с закрытой корневой системой. Думаю, что и теперь нужно будет возродить эту работу не только силами школьных лесничеств, но и всеми, кто болеет душой за родной край, пострадавший от губительных пожаров", – сказала Людмила Михайлова.

Добровольцев принять участие в восстановлении бора уже сейчас немало. И не только среди школьников. Еще полыхал огонь в Талицком и Каштакском лесничествах, а семейчане в социальных сетях призывали друг друга приняться за работу по восстановлению леса. Среди тех, кто одними из первых предложили свои руки, члены краеведческого общества "Прииртышье". Краеведы готовы выезжать на места гари, чтобы помочь лесникам в высадке сеянцев сосны, а также выращивать эти сеянцы у себя дома – на подоконниках, в огородах и в теплицах.

Фото: Zakon.kz

Юные лесники уже с первых дней нового учебного года приступят к практической работе. Есть планы показать школьникам опыт работы питомников, где специалисты резервата подробно расскажут и покажут все этапы технологии выращивания сеянцев сосны с закрытой и открытой корневой системой.

А поздней осенью, когда ударят первые морозцы, придет время для сбора шишек. Как это сделать правильно, выбрав здоровые и пригодные для размножения деревья, школьникам расскажут лесники. Практически при каждом лесничестве в резервате "Семей орманы" есть шишкосушильные установки, где можно будет просушить и подготовить к посадке семенной материал, собранный добровольцами и членами школьных лесничеств.

Союз науки и творчества

Однако практическая помощь по лесовосстановлению – лишь одно из направлений работы школьных лесничеств. Здесь все по-взрослому. Школьные лесничества работают практически по такому же формату, как и настоящие: здесь есть свои лесники, лесничие, инженеры и мастера леса, люди, ответственные за сохранение биоразнообразие лесов, за пожарную безопасность и так далее.

Фото: Zakon.kz

У школьного лесничества есть свой устав и ежегодный план работы, тесно связанный с экологическим календарем памятных дат охраны редких животных и растений, особенно тех, что живут или произрастают на территории их родного края.

Школьники не только получают знания в области охраны окружающей среды и лесов, но и изучают экологическую обстановку своего сельского округа или микрорайона в городе. А потом по результатам своих исследований реализуют интересные экологические проекты.

Фото: Zakon.kz

Так, например, в Бородулихинской средней школе им. Абая создается атлас растений, произрастающих на территории их лесничества. В Камышенской средней школе родители и учителя совместно с лесниками филиала "Семей орманы" воплотили в жизнь проект по расчистке местного озера. А на берегу озера дети высадили красивую березовую аллею.

Много планов по работе школьных лесничеств и в тех школах Бескарагайского, Бородулихинского районов и Семея, где только собираются организовать свои экологические отряды. В Озерской средней школе после пожара, который уничтожил большую часть лесов вокруг Талицы, Половинок, Тепкаши и Камышенки, ребята и их учителя горят желанием помочь лесничествам, где работают их родители, в скорейшем восстановлении бора. Они готовы выращивать сеянцы у себя в классах, работать в питомниках по поливу и прополке сеянцев сосны, принимать участие в посадочной кампании.

Фото: Zakon.kz

Не менее активно принялись за дело в новой средней школе №45 в поселке Восточный, лишь год назад распахнувшей свои двери. Здесь хотят установить теплицу, организовать школьное лесничество, занимать детей вопросами экологии и охраны окружающей среды.

"Ребята ведут активную творческую и научную работу. Мы часто среди школьных лесничеств объявляем конкурсы сочинений, стихов и рисунков на различные темы по охране птиц, животных и растений. Практически каждый член лесничества занимается собственными научными проектами на экологическую тематику, причем, эти работы часто получают призы на республиканских и даже международных лесных форумах, конкурсах и семинарах", – отметила консультант по работе школьных лесничеств ОО "Центр творчества детей и молодежи "Исток" Наталья Рыкова.

По ее словам, подопечные ресурсного центра школьных лесничеств "Исток" ездили в Москву и Бийск, в разные города Казахстана, где делились опытом работы.

Лесник – профессия благородная

Ребята работают в теснейшем контакте с профессиональными работниками лесного хозяйства – своими старшими наставниками. Тем более что у многих из них родители, дедушки и бабушки либо трудятся в филиалах "Семей орманы" или лесничествах, либо ушли на заслуженный отдых, проработав в лесном хозяйстве не один десяток лет.

Фото: Zakon.kz

"Работа школьных лесничеств – это еще и пропаганда профессии лесника, специалистов лесного хозяйства. И перед глазами наших ребят пример их отцов, матерей, бабушек и дедушек, дядей и тетей, старших братьев и сестер. Ведь в лесном хозяйстве очень много профессиональных династий. Занимаясь в школьном лесничестве, дети в младых ногтей постигают основы этой благородной и такой необходимой для всех нас профессии", – отметила Людмила Михайлова.

Кстати, один из героев-лесников, погибших в июне 2023 года на пожаре в области Абай, инженер леса Серикбай Токтасын, в свое время тоже начинал со школьного лесничества. Он учился в Боровлянке, где уже много лет существует школьное лесничество, и даже какое-то время был один из его лидеров. Однажды юноша защищал честь своего школьного лесничества на областном слете ВКО, который проходил на территории Катон-Карагайского района. Окончив школу, Серикбай Токтамыс пошел учиться на лесника, а потом устроился работать в "Семей орманы". Увы, его короткая жизнь оборвалась так внезапно и так трагически.

Фото предоставлено пресс-службой МЧС РК

"Говоря о профессии лесника, мы не только рассказываем ребятам о том, что лесники охраняют лес от браконьеров и лесорубов, заботятся о его восстановлении, но и том, как опасна бывает их работа во время лесного пожара. Трагический случай сегодня перед их глазами", – сказала Людмила Михайлова.

Фото: Zakon.kz

Но как бы ни был труден путь лесника, его труд всегда будет нужен. Без них, профессионалов своего дела, наша планета опустеет, лишится своих "легких". А значит, здесь закончится жизнь. Чтобы этого не случилось, нужна работа всех и каждого. Недаром говорят, что каждый должен посадить хоть одно дерево. Это залог продолжения жизни на земле.