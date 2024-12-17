В одной из областей Казахстана отменили школьные занятия
Фото: Zakon.kz
17 декабря 2024 года в Абайской области из-за неблагоприятных погодных условий отменили школьные занятия, сообщает Zakon.kz.
Отмена занятий касается учащихся:
- І смены 1-4 классы 12 школ Аягозского района;
- 1-4 классы 1 школы;
- 1-9 классы 10 школ;
- 1-11 классы 1 школы Жарминского района;
- 1-4 классы 1 школы;
- 1-9 классы 2 школ Кокпектинского района переведены на дистанционный формат обучения.
Остальные школы районов и городов учатся в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что северный циклон принесет сильные морозы в два региона Казахстана 17 декабря.
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