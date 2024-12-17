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Общество

В одной из областей Казахстана отменили школьные занятия

Школьники, ученики средних классов, школа, ученики за партой, школьный кабинет, класс, школьные занятия, уроки, учитель, педагог, преподаватель , фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 08:20 Фото: Zakon.kz
17 декабря 2024 года в Абайской области из-за неблагоприятных погодных условий отменили школьные занятия, сообщает Zakon.kz.

Отмена занятий касается учащихся:

  • І смены 1-4 классы 12 школ Аягозского района;
  • 1-4 классы 1 школы;
  • 1-9 классы 10 школ;
  • 1-11 классы 1 школы Жарминского района;
  • 1-4 классы 1 школы;
  • 1-9 классы 2 школ Кокпектинского района переведены на дистанционный формат обучения.

Остальные школы районов и городов учатся в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что северный циклон принесет сильные морозы в два региона Казахстана 17 декабря.

Аксинья Титова
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