В одной из областей Казахстана отменили школьные занятия

17 декабря 2024 года в Абайской области из-за неблагоприятных погодных условий отменили школьные занятия, сообщает Zakon.kz.

Отмена занятий касается учащихся:

І смены 1-4 классы 12 школ Аягозского района;

1-4 классы 1 школы;

1-9 классы 10 школ;

1-11 классы 1 школы Жарминского района;

1-4 классы 1 школы;

1-9 классы 2 школ Кокпектинского района переведены на дистанционный формат обучения.

Остальные школы районов и городов учатся в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что северный циклон принесет сильные морозы в два региона Казахстана 17 декабря.

