Дмитрий Титов временно возглавил Комитет противопожарной службы МЧС Казахстана
"На время отсутствия председателя Комитета противопожарной службы исполняет обязанности председателя, в соответствии с должностной инструкцией по взаимозаменяемости, заместитель председателя Титов Дмитрий Анатольевич", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.
20 июля 2023 года в Антикоре заявили, что по результатам негласных мероприятий изобличены во взяточничестве председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК, а также начальники ДЧС по Шымкенту и Жетысуской области. Их подозревают в получении на системной основе взяток от предпринимателей за покровительство в сфере противопожарной безопасности, принуждение проверяемых организаций к приобретению их услуг путем заключения контрактов, а также обеспечения своевременной оплаты по ним. Суммы взяток варьировались от 100 тыс. до 4 млн тенге.
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Полковник гражданской защиты Дмитрий Титов родился в 1977 году в Усть-Каменогорске. В 1997 году окончил Алматинское высшее техническое училище Министерства внутренних дел РК по специальности "пожарная безопасность", в 2000 году – Кокшетауский технический институт по специальности "пожарная безопасность", в 2007 году – Центрально-Азиатский университет по специальности "юриспруденция".
Трудовую деятельность начал с должности начальника караула Пожарной части №2 Усть-Каменогорска Государственной противопожарной службы ВКО (1997-1998 годы). В разные годы работал замначальника Пожарной части №1 и 3 Усть-Каменогорска (1998-2001 годы). С марта 2001 по сентябрь 2006 годы проработал от начальника Пожарной части №1 и 6 Усть-Каменогорска до замначальника отряда №1 Усть-Каменогорска.
С сентября 2006 по декабрь 2012 года занимал должность замначальника ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" ВКО, а с декабря 2012 по декабрь 2014 года возглавлял данное госучреждение. С декабря 2014 по апрель 2019 года проработал замначальника ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" ВКО, с апреля по октябрь 2019 года – начальником управления в кризисных ситуациях ДЧС ВКО, с октября 2019 по май 2022 года – замначальника ДЧС ВКО.
Заместителем председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК Дмитрий Титов назначен с мая 2022 года.