Дмитрий Титов временно возглавил Комитет противопожарной службы МЧС Казахстана

Исполняющим обязанности председателя Комитета противопожарной службы МЧС Казахстана стал Дмитрий Титов. Он является заместителем председателя данного комитета Нурболата Дербисова, сообщает Zakon.kz.

"На время отсутствия председателя Комитета противопожарной службы исполняет обязанности председателя, в соответствии с должностной инструкцией по взаимозаменяемости, заместитель председателя Титов Дмитрий Анатольевич", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.

20 июля 2023 года в Антикоре заявили, что по результатам негласных мероприятий изобличены во взяточничестве председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК, а также начальники ДЧС по Шымкенту и Жетысуской области. Их подозревают в получении на системной основе взяток от предпринимателей за покровительство в сфере противопожарной безопасности, принуждение проверяемых организаций к приобретению их услуг путем заключения контрактов, а также обеспечения своевременной оплаты по ним. Суммы взяток варьировались от 100 тыс. до 4 млн тенге.

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Полковник гражданской защиты Дмитрий Титов родился в 1977 году в Усть-Каменогорске. В 1997 году окончил Алматинское высшее техническое училище Министерства внутренних дел РК по специальности "пожарная безопасность", в 2000 году – Кокшетауский технический институт по специальности "пожарная безопасность", в 2007 году – Центрально-Азиатский университет по специальности "юриспруденция".

Трудовую деятельность начал с должности начальника караула Пожарной части №2 Усть-Каменогорска Государственной противопожарной службы ВКО (1997-1998 годы). В разные годы работал замначальника Пожарной части №1 и 3 Усть-Каменогорска (1998-2001 годы). С марта 2001 по сентябрь 2006 годы проработал от начальника Пожарной части №1 и 6 Усть-Каменогорска до замначальника отряда №1 Усть-Каменогорска.

С сентября 2006 по декабрь 2012 года занимал должность замначальника ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" ВКО, а с декабря 2012 по декабрь 2014 года возглавлял данное госучреждение. С декабря 2014 по апрель 2019 года проработал замначальника ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" ВКО, с апреля по октябрь 2019 года – начальником управления в кризисных ситуациях ДЧС ВКО, с октября 2019 по май 2022 года – замначальника ДЧС ВКО.

Заместителем председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК Дмитрий Титов назначен с мая 2022 года.