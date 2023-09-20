В МЧС нашли замену пойманному за взятку начальнику Комитета противопожарной службы

Приказом министра по чрезвычайным ситуациям РК Рамиль Камалов назначен на должность председателя Комитета противопожарной службы МЧС. Прежнего председателя Нурболата Дербисова задержали летом 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Рамиль Камалов родился 5 июня 1976 года в поселке Красногорский.

В 1996 году окончил Павлодарский технический колледж МВД РК, в 2008 – Карагандинский государственный технический университет.

Начал карьеру в 1996 году. Был инспектором государственного пожарного надзора самостоятельной военизированной пожарной части № 84 Управления государственной противопожарной службы УВД Акмолинской области.

С 1998 года работал инспектором пожарной части №7 ГПС города Астаны. Был начальником столичной пожарной части №11.

Занимал должность главного специалиста пожаротушения в МЧС. Работал начальником Управления пожаротушения и аварийно-спасательных работ в МЧС.

С 2015 года был замначальника ДЧС Мангистауской области, в 2017 году и по сей день занимал должность начальника ДЧС СКО.

20 июля 2023 года в Антикоре заявили, что по результатам негласных мероприятий изобличены во взяточничестве председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК, а также начальники ДЧС по Шымкенту и Жетысуской области.

Материал по теме Главу комитета и руководителей департаментов МЧС подозревают в получении взяток до 4 млн тенге

Их подозревают в получении на системной основе взяток от предпринимателей за покровительство в сфере противопожарной безопасности, принуждение проверяемых организаций к приобретению их услуг путем заключения контрактов, а также обеспечения своевременной оплаты по ним. Суммы взяток варьировались от 100 тыс. до 4 млн тенге.

