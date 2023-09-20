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Законодательство РК

В МЧС нашли замену пойманному за взятку начальнику Комитета противопожарной службы

глава комитета противопожарной службы МЧС РК Фото: primeminister.kz
Приказом министра по чрезвычайным ситуациям РК Рамиль Камалов назначен на должность председателя Комитета противопожарной службы МЧС. Прежнего председателя Нурболата Дербисова задержали летом 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Рамиль Камалов родился 5 июня 1976 года в поселке Красногорский.  

В 1996 году окончил Павлодарский технический колледж МВД РК, в 2008 – Карагандинский государственный технический университет. 

Начал карьеру в 1996 году. Был инспектором государственного пожарного надзора самостоятельной военизированной пожарной части № 84 Управления государственной противопожарной службы УВД Акмолинской области.

С 1998 года работал инспектором пожарной части №7 ГПС города Астаны. Был начальником столичной пожарной части №11. 

Занимал должность главного специалиста пожаротушения в МЧС. Работал начальником Управления пожаротушения и аварийно-спасательных работ в МЧС.

С 2015 года был замначальника ДЧС Мангистауской области, в 2017 году и по сей день занимал должность начальника ДЧС СКО.

20 июля 2023 года в Антикоре заявили, что по результатам негласных мероприятий изобличены во взяточничестве председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК, а также начальники ДЧС по Шымкенту и Жетысуской области.

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