В МЧС нашли замену пойманному за взятку начальнику Комитета противопожарной службы
Рамиль Камалов родился 5 июня 1976 года в поселке Красногорский.
В 1996 году окончил Павлодарский технический колледж МВД РК, в 2008 – Карагандинский государственный технический университет.
Начал карьеру в 1996 году. Был инспектором государственного пожарного надзора самостоятельной военизированной пожарной части № 84 Управления государственной противопожарной службы УВД Акмолинской области.
С 1998 года работал инспектором пожарной части №7 ГПС города Астаны. Был начальником столичной пожарной части №11.
Занимал должность главного специалиста пожаротушения в МЧС. Работал начальником Управления пожаротушения и аварийно-спасательных работ в МЧС.
С 2015 года был замначальника ДЧС Мангистауской области, в 2017 году и по сей день занимал должность начальника ДЧС СКО.
20 июля 2023 года в Антикоре заявили, что по результатам негласных мероприятий изобличены во взяточничестве председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК, а также начальники ДЧС по Шымкенту и Жетысуской области.
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